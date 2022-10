Charles Vanhoutte (Cercle) na de 5-1 tegen Eupen: “Een stap in de goede richting”

Bijna dag op dag twee jaar geleden scoorde Cercle ook al eens vijf keer in eigen huis, met een 5-2 tegen KAA Gent. Voor een 5-1 moet groen-zwart langer in tijd terug, naar oktober 2007 tegen Sint-Truiden, met twee goals toen van Stijn Desmet en twee keer Sergiy Serebrennikov op penalty nadat Honour Gombani voor de gelijkmaker zorgde.

Nu vijftien jaar later kon Cercle overigens voor de eerste keer in vijf thuismatchen winnen van Eupen. De vorige vier gingen telkens verloren. De club uit Duitstalig België werd afgetroefd en maakte nooit aanspraak op meer. Dat gaf gewezen speler van Cercle en aanvoerder Stef Peeters ook toe na de wedstrijd toe.

Alles verliep in het middenveld via hem en daar had ook Cercle duidelijk een voet aan de grond, want Charles Vanhoutte speelde een knappe wedstrijd voor groen-zwart, tot hij na ruim een uur werd vervangen. “Ik kreeg in het begin van de match een trap, tijdens de rust had ik wat ijs nodig. Ik kon nog verder, maar de dokter had liever dat ik geen risico’s nam. Dinsdag is er opnieuw een match”, vertelt de Kortijkzaan.

Vanhoutte mocht een derde keer op rij aan de match beginnen. En dat gaf hem toch een goed gevoel. “Toen Miron Muslic het hoofdtrainerschap overnam maakte hij meteen duidelijk dat hij mij meer zou opstellen, maar niemand kon beloven om te starten. Ik doe mijn werk op training en probeer tijdens de matchen mijn stempel te drukken. Op Union deed ik misschien nog beter. Maar bij winst val je meer op”, knipoogt hij.

“Het is een mooi resultaat en de bankzitters hebben vandaag ook hun meerwaarde getoond”, vindt aanvoerder Vanhoutte. Zijn ploeg scoorde in de eerste acht duels slechts drie keer. In de jongste vier matchen trof groen-zwart twaalf keer raak. Een ommekeer. “We gaven vandaag ook heel weinig weg en de score van 5-1 is zeker niet overdreven. Het is een stap in de goede richting. Het is nu aan de ganse groep om die lijn door te trekken. Op die manier zullen we aan het einde van de rit wel beloond worden.”

Dinsdag reist Cercle naar Luik waar het ’s avonds op bezoek is bij Seraing, waar José Jeunechamps, na Laurent Guyot in 2019 een korte periode hoofdtrainer bij Cercle, alles wat mogelijk is binnen die ploeg eruit haalt. “Zij speelden vrijdagavond en hebben dus een dag meer aan recuperatie. Ze voetballen vanuit een goede organisatie. Wij gaan die match aanpakken zoals vandaag. En zoals onze trainer het ons reeds duidelijk heeft gemaakt: terug beginnen vanaf nul”, aldus Vanhoutte als een speler uit de eigen jeugdrangen.

Jong Cercle trouwens, de tweede ploeg van groen-zwart, speelde zaterdagavond op ongeveer hetzelfde moment in Ruddervoorde als leider in tweede nationale de topper tegen eerste achtervolger KSV Oostkamp. Men won met 2-1 dankzij goals van Aske Sampers en Sebatian Wilke Braams Teun en heeft nu twee punten voorsprong op Eendracht Aalst dat nu tweede staat.

(ACR)