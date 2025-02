Charles De Ketelaere uitgeroepen tot Beste Belg in het Buitenland op Gala van de Gouden Schoen

Charles De Ketelaere is dinsdagavond tijdens het 71e Gala van de Gouden Schoen in het Silt in Middelkerke uitgeroepen tot beste Belg in het Buitenland.

De aanvaller van Atalanta Bergamo kreeg 516 punten toegekend en ging Manchester City-spelmaker en recordhouder Kevin De Bruyne (438 punten) en RB Leipzig-spits Loïs Openda (237 punten) vooraf. Arsenal-aanvaller Leandro Trossard (172 punten) en Real Madrid-keeper Thibaut Courtois (156 punten) eindigden als vierde en vijfde.

De 23-jarige De Ketelaere maakte in de zomer van 2023 de overstap van AC Milan naar Atalanta en ontpopte zich meteen tot sterkhouder in het elftal van Gian Piero Gasperini. De 20-voudige Rode Duivel won met de Bergamezen vorig seizoen de Europa League en staat dit seizoen knap derde in het klassement van de Serie A. Volgende week woensdag (18 februari) geeft Atalanta Club Brugge partij in de tussenronde voor de achtste finales van de Champions League.

Voor De Ketelaere is het zijn eerste bekroning voor Beste Belg in het Buitenland. Op de erelijst volgt hij De Bruyne op, die met vier trofeeën recordhouder is.