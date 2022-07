Charles De Ketelaere prijkt op cover ‘La Gazetta dello Sport’: “Milan biedt 20 miljoen euro”

Het is AC Milan menens om Charles De Ketelaere naar Italië te halen. Het doorgaans goed geïnformeerde La Gazzetta dello Sport plaatste de jonge West-Vlaming op de cover van de krant, niet de eerste keer overigens.

De Italiaanse landskampioen zou naar verluidt een bod van 20 miljoen euro hebben uitgebracht, een bedrag dat nog kan oplopen via verschillende bonussen. Club Brugge is echter niet van plan om het goudhaantje voor een dergelijk bedrag te laten gaan. Verwacht wordt dat AC Milan een hoger bod zal doen.

De Ketelaere heeft nog een contract tot 2024, waardoor Brugge alle troeven in handen heeft. Ondertussen houdt ook het Engelse Leeds de situatie aandachtig in het oog. Ook zij tonen verregaande interesse in CDK.