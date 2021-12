Charles De Ketelaere keert terug naar Parijs, waar in 2019 een sprookje begon: hoe Prince Charles in ieders herte kroop

Woensdag was CDK in Genk met twee goals alweer de absolute held. Volgende topopdracht voor Club is dinsdag PSG, waar blauw-zwart een mirakel moet neerzetten om alsnog Europees te overwinteren. Laat nu net PSG altijd verbonden zijn met Charles De Ketelaere, schreven we al op 8 november 2019. We vergezelden toen zijn moeder Isabelle naar Parijs, in de heenmatch had haar zoon een veelbelovend debuut neergezet. Een terugblik, aan de hand van twee jaar KW over en met CDK, een wonderkind.

Charles De Ketelaere, twee jaar later: al 94 matchen voor blauw-zwart, 12 goals en 15 assists. En vier caps als Rode Duivel al – goed voor één doelpunt. Nog steeds maar 20, is de Bruggeling de voorbije twee jaar dé nieuwe ster van het Belgische voetbal geworden. “Terwijl ik in mijn ogen gewoon voetbal speel.” Enkele quotes uit een interview met onze krant in februari waaruit bleek hoe nuchter hij gebleven is. Over zijn lief, bijvoorbeeld.

Oké, Jozefien dus, uit Adegem bij Maldegem. Hoe heb je haar binnen gedaan, als je nooit uitging?

“Ze is gevallen voor mij omdat ik zo’n lieve jongen ben, zeker? (schatert) Ik kende haar alleen een beetje via iemand op mijn school en stuurde haar een keer een berichtje. Zo raakten we aan de praat.”

Wat kreeg het lief voor kerst van de goedbetaalde topvoetballer? Een nertsmantel, een diamant?

“Maar neen! Zo’n camera waaruit dan meteen een ontwikkelde foto komt. Ken je dat? (…) Zij hangt die foto’s dan op in haar kamer. Ik kreeg van haar een mooie riem en ik was daar heel blij mee.”

Zo ongewoon gewoon gebleven, de blonde zoon van Isabelle De Cuyper. Isabelle, twee jaar na Parijs 2019: “Het is nochtans zót, hoe het sindsdien is gegaan, de hele mediagekte rond Charles. Club geeft hem nu terecht wat rust en wij blijven liever ook wat meer in de schaduw.”

Dat komt ervan. “Ons land heeft altijd goede wielrenners voortgebracht en toch wachten we allemaal op een Belg die nog eens de Tour de France kan winnen. We hebben graag eens andere types. Wel, op het voetbalplein is Charles zo’n type”, zo schetste Jacky Matthijssen in KW van 22 mei 2020. Matthijssen, coach van de nationale U-23, is een kénner van jong talent. En een liefhebber van dergelijke types: technisch oogstrelende en verrassende voetballers.

Enkele maanden later wordt Charles na een nieuwe knalprestatie én een winnend doelpunt in de Champions Leaguewedstrijd in Sint-Petersburg officieel in Brugge gekroond tot King Charles, op een graffitimuur aan het Entrepot. Voor eeuwig van ons. Een trotse burgemeester Dirk De fauw in KW van 12 maart 2021: “Een echte Bruggeling, altijd met beide voeten op de grond. Hij is een buurjongen van mij. Zijn ouderlijke woning bevindt zich op 100 à 150 meter van waar ik woon.” De liefde is wederzijds, zo zal twee maanden later blijken: de vroegere buurjongen van de burgemeester zet zich achter de petitie om ‘k En Brugge in M’n Herte van Benny Scott te officialiseren tot hét volkslied van de stad.

Beste positie

De Ketelaere, eind 2020: chou van Club, chou van heel Brugge. Alleen groeit de twijfel: wat is zijn beste positie? Sinds november 2019 speelde CDK al op negen (!) posities. Ex-speler Sven Vermant in KW van 18 december 2020: “Charles heeft het profiel om bij Club diep in de spits te staan. Hij is groot, balvast en kan met een man in zijn rug spelen. Zowel op techniek als op snelheid kan hij een tegenstander voorbij. Hij beschikt over een goeie duelkracht.”

Zijn coach Philippe Clement is intussen ook overtuigd: CDK is momenteel zijn eerste spits. Enkele weken later wordt Charles verkozen tot Belofte van het Jaar en eindigt hij in de Gouden Schoen vijfde. Analist Franky Van der Elst in KW van 15 januari 2021: “De Ketelaere moet nu bevestigen. Ik denk dat hem dat wel zal lukken maar het is toch altijd een beetje afwachten.” Maar De Ketelaere stoomt door: al in november 2020 gedebuteerd bij de Rode Duivels – één minuut in de oefenpot tegen Zwitserland – vinden in mei 2021 velen dat de Bruggeling zijn plaats in Martinez’ selectie voor het EK verdient. Alleen liep volgens analist Marc Degryse nog net een ex-Anderlechtaanvaller in de weg. Degryse in KW van 28 mei 2021: “Ik had hem boven Doku gekozen, maar dat was voor de 8-1 tegen Wit-Rusland waarin Doku zo uitblonk.”

Toveren

Geen EK voor CDK, maar zijn internationale doorbraak is maar voor even uitgesteld. Voor de Nations Cup kan Martinez niet meer naast het toptalent kijken. De Ketelaere onderstreept meteen zijn nieuwe status en vorm en maakt op 10 oktober in zijn invalbeurt in de kleine finale tegen Italië zijn eerste goal voor de Duivels, een bal door de benen van Donnarumma, deze week op de Gouden Bal nog uitgeroepen tot Beste Keeper ter Wereld, zowaar.

Hardrocker Henk Vanhee, fan van Club Brugge en columnist in het Brugsch Handelblad van 15 oktober: “Op die manier geef je uiteraard je visitekaartje af voor de rest van de wereld. Ik leg me er stilaan bij neer dat deze competitie wel eens de laatste zou kunnen zijn waarin Charles De Ketelaere in onze clubkleuren zal toveren.” Twee jaar na Parijs 2019 is de Bruggeling, toen nog een debutant, een topper geworden die inderdaad stilaan klaar is voor het buitenland. Daar kan Jozefien ook leuke foto’s van nemen. Een sprookje.

Ex-ploegmaat en leeftijdsgenoot Thomas Van den Keybus, door Club dit seizoen uitgeleend aan Westerlo, in KW van 29 oktober 2021: “Er was bij de jeugd niets speciaals aan hem. Hij was absoluut niet iemand van wie je dacht: die gaat ontploffen! Wat zijn geheim recept is, weet ik niet.” Voor een deel van dat recept tekende Isabelle al twee jaar geleden: “Hij blijft àltijd met de voeten op de grond.”

Dinsdag wacht opnieuw het Parc des Princes. Die onbekende nummer 90 die op 6 november 2019 vijf minuutjes mocht invallen, schreef intussen een sprookje. Bonne chance dinsdag, Prince Charles.