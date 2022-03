Charles De Ketelaere in Club-selectie voor bekerclash tegen AA Gent

Club Brugge-coach Alfred Schreuder heeft Charles De Ketelaere opgenomen in zijn selectie voor de clash van woensdagavond tegen AA Gent, in de terugwedstrijd van de halve finales in de Beker van België, zo maakte Club dinsdag bekend.

CDK was er afgelopen weekend niet bij tegen Antwerp (4-1). De Rode Duivel stond toen aan de kant met een schouderblessure en testte ook licht positief op het coronavirus. De daaropvolgende quarantaine is blijkbaar achter de rug. In de heenwedstrijd was De Ketelaere nog van levensbelang voor blauw-zwart, door tegen de gang van het spel in de enige treffer van de partij te scoren in de Ghelamco Arena. Verdediger Jack Hendry liep toen tegen een rode kaart aan en zit bijgevolg een schorsingsdag uit.

In het Jan Breydelstadion staan twee ploegen in vorm tegenover elkaar. Met negen op negen verkleinde Club in de competitie zijn achterstand op leider Union tot zeven punten en van zijn laatste vier wedstrijden werd er enkel in eigen huis verloren van de Gentenaars (1-2). Die hadden vier dagen na de thuisnederlaag in de Beker meteen hun revanche te pakken op het veld van de West-Vlaamse aartsrivaal. Bovendien begint ook het voetbal steeds beter te worden onder Alfred Schreuder, met als exponent de referentiematch van afgelopen weekend tegen Antwerp, dat kansloos met 4-1 huiswaarts werd gestuurd.

Met twaalf op twaalf doen de Gentenaars in de Jupiler Pro League zowaar nog beter. Hein Vanhaezebrouck loodste zijn armada daarmee naar de vijfde plaats, op amper drie punten van de vierde stek van RSC Anderlecht.