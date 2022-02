Cercletrainer Thalhammer: “Standard voetbalt in blok”

Cercle Brugge trekt zaterdagavond naar Sclessin waar het om halfzeven Standard partij geeft. Groen-zwart moet met Somers, Deman en Decostere alvast drie spelers uit de eigen jeugd missen.

Na het verlies tegen KV Oostende op de vorige speeldag staken ze bij Cercle de voorbije dagen de koppen samen. “We verdienden het niet om te winnen, maar ook niet te verliezen”, analyseert trainer Thalhammer de 0-1 tegen de kustploeg. “Een draw was meer een juiste uitslag geweest. Door het verlies zetten we een stap terug, maar dit biedt ons nu de kans om twee stappen voorwaarts te zetten.”

Cercle kon tegen KVO de gebruikelijke hoge pressing niet toepassen. “Hierdoor verloren mijn spelers de structuur die ze gewoon waren, en deels hun spel als de tegenstander niet opbouwt. Bij de tegengoal verdedigde mijn ploeg niet vooruit. Dat is tegen onze principes.”

“Maar globaal was de prestatie zeker niet ondermaats. Ik heb de groep duidelijk gemaakt dat we beter konden doen. Iedereen lijkt dit begrepen te hebben. We moeten ervoor zorgen dat de verwachtingen realistisch blijven. Zo’n jong team kan niet elke wedstrijd het laken naar zich toe trekken. Het was dus een goed leermoment.”

Daland

Somers is nog out met een knieblessure, Deman heeft een hersenschudding en is niet beschikbaar. Decostere sukkelt nog met de enkel en is er niet bij op Sclessin. De rechtsachter zou volgende woensdag de trainingen hervatten. Bij Daland valt het nog af te wachten hij er al kan bij zijn. Hij traint reeds met de groep mee, maar de technische staf wil geen risico’s nemen.

“Misschien is het te riskant om hem aan de aftrap te brengen. Na zijn ribletsel betwijfel ik of hij in de duels in een wedstrijd voluit kan gaan. Utkus is volledig fit en kan aan de match beginnen”, weet Thalhammer die straks naar Standard trekt, zij het voor een wedstrijd zonder publiek.

De Luikenaars moeten boeten omwille van het wangedrag van de supporters in de wedstrijd tegen Charleroi. “Voor mij geeft het een extra motivatie om voor toeschouwers te voetballen. Het is wat het is en dit zijn zaken die ik niet kan veranderen”, klinkt de coach van Cercle. “Standard staat onder de verwachtingen gerangschikt. Die ploeg kan veel beter dan de plaats die ze nu staan doet vermoeden. Ze voetballen goed in blok waar je moeilijk doorheen geraakt. Het zal niet gemakkelijk zijn om tegen hen kansen te creëren.”

Ganvoula in de spits?

Ondertussen is de wintermercato achter de rug. “We hadden een plan, wat we zouden doen tijdens die voorbije transferperiode. We hebben dat ook kunnen uitvoeren. We nemen nu het vertrouwen in de groep die er is.”

Met de boomlange Congolese spits Ganvoula kwam er één nieuweling binnen de kern. In de overeenkomst is evenwel geen aankoopoptie opgenomen en het is niet duidelijk of hij zaterdag aan de aftrap zal verschijnen.

“We zullen zien. We moeten een beetje geduldig zijn met hem. Iedere speler die ons team vervoegt heeft tijd nodig, om zich aan te passen aan de manier van hoe wij voetballen. Alsook aan het trainen, in termen van kort, hevig en zeer intens”, eindigt Thalhammer.

(ACR)