Cercletrainer Thalhammer reageert na gelijkspel tegen KV Mechelen: “Mijn ploeg heeft zichzelf niet beloond”

In de eerste helft van Cercle Brugge- KV Mechelen zat vooral veel afval in het spel. Na de rust kreeg groen-zwart meerdere mogelijkheden om een doelpunt te prikken. Maar scoren blijft een probleem voor het team van Dominik Thalhammer. Opnieuw ontbrak voorin de finesse om de drie punten thuis te houden. Verwacht wordt dat Cercle eerstdaags twee nieuwe spelers zal aankondigen.

Danny Buys, de nieuwe Nederlandse trainer van KV Mechelen, zag het na afloop niet zitten om samen met Thalhammer naar het perspraatje te komen, omwille van een dispuut de weken voordien. De Cercletrainer verscheen dan maar alleen. En hij was ontgoocheld. “Mijn team verdiende meer. Zeker in de tweede helft hebben we voldoende kansen gecreëerd. We hebben ze niet kunnen afwerken. Verder zat in de hele wedstrijd een goede structuur. We hebben onze tegenstander gedomineerd. Het meeste voetbalden wij op hun helft. Zo wil ik het zien. Jammerlijk heeft mijn ploeg zichzelf niet beloond door te winnen.”

En daar waren voldoende kansen toe. Ueda, Somers maar vooral invaller Denkey kregen mogelijkheden. Vooral de Togolees kreeg in enkele minuten drie grote kansen om de winninggoal te scoren. De lijnrechter, terecht buitenspel, een hand van doelman Coucke en een dwarsliggende Vanlerberghe waren de spelbrekers. Scoren lijkt momenteel het grootste probleem voor Cercle, met slechts één doelpunt in vier matchen. “Vorige week waren daar minder kansen toe, vandaag wel”, gaat Thalhammer verder. “Mijn team investeert in zoveel andere dingen. In de tweede helft konden we Mechelen onder druk zetten, vooral op het uur kwamen zij zwaar in de problemen. In dat soort momenten moeten we beter zijn. Uiteindelijk blijven we op die nul steken.”

Vermoeidheid

De Japanse topscorer Ueda kreeg opnieuw de voorkeur op Denkey. Hij mocht starten, maar ook bij hem blijft het wachten op zijn eerste goal. “Dit soort wedstrijden vraagt veel voor een aanvaller”, sust de trainer. “Hij moet voortdurend pressen, lopen, zowel voor- als achteruit. Als je dan voor doel komt en mogelijkheden krijgt, ben je minder scherp, omwille van de vermoeidheid. Ueda werkt hard, ik zie vooruitgang. Het is een kwestie van tijd. Het is nu aan hem om vooral ook te leren wat hij uit positie moet doen.”

Doelman Majecki kwam na de match met ijs aan een enkel en aan een knie. “Niets ernstigs”, zegt hij. “Gewoon uit voorzorg.” Veel had hij niet op te knappen, met uitzondering van een afstandsschot dat hij vanonder de lat moest tikken. Net als tegen Anderlecht behield de Pool een clean-sheet. Maar ook aan de overzijde werd er door zijn eigen ploeg niet gescoord. “Het voetbal vanuit de verdediging was beter vandaag. Anderzijds moeten we meer op doel schieten. We hadden een goede match, maar verloren twee punten”, aldus de doelman van Cercle.

Kapitein

Aanvoerder Van der Bruggen bleef na zijn kwalijke trap de week voordien en niet volledig fit op de bank. Zo mocht Vanhoutte voor de eerste keer dit seizoen aan een wedstrijd beginnen én de kapiteinsband om de arm doen. “Het knaagt soms wel maar ik ben niet iemand die alles op zijn kop zet als ik niet speel. Ik probeer steeds positief te blijven, in principe komt je kans dan wel. Nu was het zover. Ik hoop die lijn te blijven doortrekken”, aldus de Kortrijkzaan die kort voor het einde er doorzat en werd vervangen.

Nog dit: tijdens de match laakte de harde kern van Cercle het huidige beleid door opnieuw een spandoek boven te halen. “Dit is Monaco niet”, verwijzend naar de verhoging van de prijs voor voedsel en drank binnen het stadion. Die ligt volgens hen te hoog. En op een warme dag als zaterdag kan dat tellen. (ACR)