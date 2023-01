Cercletrainer Miron Muslic: “Union is momenteel de beste ploeg van het land”

Voor de tweede keer onder Miron Muslic voetbalt Cercle Brugge op zeven dagen tijd drie keer. Dat was toen goed voor een negen op negen, na winst tegen Eupen, op Seraing en tegen Charleroi. Na het verlies bij die laatste ploeg zaterdag zit het maximum in drie matchen er nu niet meer in. En ook de volgende tegenstander wordt moeilijk te omzeilen.

Union is woensdagavond te gast in het Jan Breydelstadion. De Cercletrainer spreekt alvast en begrijpelijk vol lof over de komende tegenstander. “Union is in de Jupiler Pro League de beste ploeg van het moment. Ze hebben de voorbije weken iedereen verslagen: in de competitie, in de beker en Europees. Zowel collectief als individueel. Het zal ons veel energie kosten om dit team waar ik veel respect voor heb te bekampen en eventueel te verslaan. Het mooie van de competitie is dat dit mogelijk is.”

Kloof

Cercle voetbalde de voorbije weken een 1 op 9 bijeen, wat de kloof met de top acht niet kleiner maakt. “Mijn hele carrière als trainer werk ik met jonge spelers. Dat betekent opleiden. Dit proces gaat gepaard met ups en downs. Het maakt een onderdeel. Het is geen ramp om twee keer na elkaar te verliezen. We zijn er om de spelersgroep te steunen, niet alleen bij winst maar ook als ze wat worstelen zoals de voorbije weken.”

“Vergeet niet waar we nu staan, in vergelijking met eind september. We slaan zeker terug en zullen de nodige punten behalen. Ik spreek hierbij niet over de top acht. Dat ik heb tot op heden nog niet gedaan, maar om uit de gevarenzone te blijven. Daar staan we nog steeds. En daar ben ik blij om”, klinkt de trainer vol vertrouwen.

Siquet

Nieuwkomer Hugo Siquet maakt deel uit van de selectie tegen Union. Muslic is alvast tevreden met zijn komst. Dat hij ondanks de interesse van andere ook buitenlandse clubs deel wil uitmaken van het project van Cercle. “Hugo vormde een opportuniteit binnen de huidige transferperiode. Daarnaast zou ik het een verrassing vinden mocht er tegen eind januari nog veel wijzigen. Ik ben tevreden met de huidige spelersgroep en die willen we binnen de technische staf nu het volste vertrouwen geven.”

Charles Vanhoutte, de voorbije weken in goeden doen, is out met vijf gele kaarten. Hij wordt in het middenveld vervangen door Abu Francis. “Hij is scherp, was aan het wachten en is er nu klaar voor”, weet Muslic. Hannes Van der Bruggen zou na zijn blessure volgende week opnieuw bij de groep aansluiten en in het beste geval klaar zijn tegen Gent. Cercle speelt dus tegen Union met een andere aanvoerder. Wie dat wordt zal woensdagochtend aan de speler zelf meegedeeld worden. Christiaan Ravych is terug fit. Hij vervoegt de groep woensdag. David Sousa zou dat eventueel volgende maand kunnen. Edgaras Utkus daarentegen mist zoals bekend de rest van het seizoen. (ACR)

Cercle Brugge- Union: woensdag 18 januari om 18.30 uur.