Cercletrainer Miron Muslic in aanloop naar STVV: “Onze goede vorm verder zetten”

Cercle Brugge ambieerde voor aanvang van de competitie de top acht. Gezien het huidige puntenaantal halfweg lijkt dat alsnog te kunnen. Zaterdagavond trekt Miron Muslic met zijn team richting Stayen van STVV. Een team dat in de buik van het klassement één punt meer heeft dan Cercle.

“We ontmoeten een ploeg met ervaring en in vorm. In hun voorbije zes matchen verloor ze één keer”, weet de trainer. “Defensief staan ze er, zijn ze sterk met iemand als Leistner als leider. In een 5-3-2 spelen ze geduldig en slaan ze voorin toe met Bruno en Hayashi. Twee goede spitsen die samen reeds goed zijn voor elf goals. Maar STVV vormt voor ons een opportuniteit om onze goede vorm verder te zetten.”

Bijkomend is dat er op STVV gevoetbald wordt op een kunstgrasveld. Om daaraan te wennen trok Cercle vrijdagnamiddag voor de laatste training in aanloop naar de match naar KSV Oostkamp, om daar op kunstgras te trainen. Muslic kiest overigens voor dezelfde spelersgroep als tegen Leuven en de bekermatch tegen Beerschot. Marcelin en Miangue blijven dus in de wachtkamer.

Voor Ayase Ueda, de huidige topscorer van Cercle met zes goals, wordt de verplaatsing naar de fruitstreek toch iets speciaals. Hij ontmoet er niet alleen doelman Schmidt die met hem meegaat naar het WK in Qatar, maar ook enkele andere landgenoten. “Ayase is professioneel genoeg om die wedstrijd als heel belangrijk voor Cercle te aanzien”, klinkt Muslic. “Hij verkeert momenteel zelf in een zeer goede vorm. Hij wil zijn selectie voor het WK zeker nog meer kleur geven. Dat kan met een goede prestatie voor ons, voordat hij naar Qatar vertrekt.”

WK Qatar

Hoe lang hij zal wegblijven zal afhangen van hoever de Samurai Blue in het tornooi geraakt. Japan heeft met Duitsland, Spanje en Costa Rica als tegenstanders weinig geluk. Ueda zelf heeft er alvast vertrouwen in. “In de Belgische competitie en met Cercle ben ik een completere spits geworden, vooral qua kracht sta ik verder. Dat is misschien de reden waarom ik erbij ben.”

Ook zijn ploegmaats geraken stilaan onder de indruk van wat de aanvaller kan, vooral na zijn invalbeurt woensdag in de bekermatch tegen Beershot waar hij bij aanvang van de tweede helft na luttele seconden scoorde. “Hij weegt echt wel op een verdediging”, vindt Hannes Van der Bruggen. “Hij heeft een ferme detente, springt zeer hoog en dat heeft hij vorig weekend tegen OHL laten zien. Het is mooi dat hij nu richting het WK vertrouwen pikt zodat hij daar Cercle goed kan vertegenwoordigen.”

Na de WK-break trekt Cercle op 20, 21 of 22 december voor de achtste finales van de Croky Cup naar KAA Gent. Muslic blikte al even vooruit bij die loting en verwees naar de competitiematch in de Ghelamco Arena waar hij na de overname als hoofdcoach van Cercle met 3-4 won. “We zijn tevreden met deze loting. We kijken er alvast naar uit. Het wordt opnieuw een grote uitdaging om ons daar eventueel te kwalificeren. We vrezen die match niet, maar zijn realistisch dat het om Gent gaat. Het is en blijft een topteam in België”, besluit Muslic. (ACR)