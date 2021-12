Cercletrainer Dominik Thalhammer is trots op zijn team

Dominik Thalhammer, de nieuwe Oostenrijkse coach van Cercle, nam zaterdag in Kortrijk voor het eerst plaats op de bank. Hij kon zich geen beter debuut voorstellen. Winst en een clean sheet. Dat laatste was overigens al van de eerste speeldag geleden.

Een opsteker was het voor de ganse Cerclefamilie. Uiteraard werkte de nieuwe trainer nog in de nasleep van wat zijn voorganger Yves Vanderhaeghe tot en met zijn winst tegen KV Mechelen en het daaraan verbonden verrassende ontslag had bereikt. Thalhammer koos, wellicht zonder te twijfelen, voor dezelfde elf basisspelers als tijdens de vorige competitiemach. “Ik ben trots op mijn team. We kwamen erg goed voor de dag. Het team speelde tactisch, energiek en met dynamisch voetbal. Ze creëerden veel kansen. We incasseerden geen doelpunt en lieten Kortrijk op geen enkel moment in hun spel komen. Uiteraard zijn er nog werkpunten, maar daar gaan we de komende weken mee aan de slag. Ik ben zeer tevreden om zo te kunnen starten.”

Man van de match bij Cercle was ongetwijfeld Rabbi Matondo, die net als tegen Mechelen – toen hij voor een veilige 3-1 zorgde – nu met twee goals in de West-Vlaamse derby zijn ploeg over de streep trok. De 21-jarige Welshe dribbelaar zorgde constant voor dreiging en was een gesel voor de defensie van Kortrijk. “Ik had meer dan twee keer moeten scoren”, is Matondo streng voor zichzelf.

Nieuwe coach

Over het ontslag van Vanderhaeghe zei de snelle pocketaanvaller niet veel. “In mijn korte carrière had ik toch al zeven, acht trainers. Vorig seizoen bij Schalke 04 al waren er dat drie. De nieuwe coach zal sowieso andere ideeën hebben die hij ons de komende weken wil meegeven.”

Matondo sukkelde einde juni met wat problemen aan de knieën. Hij had bij zijn komst naar Cercle trainingsachterstand en was niet helemaal fit. “Na tien matchen gaat het toch de goede richting uit”, vindt de aanvaller die nog eens terugkwam op zijn twee goals. “Die eerste was mooi. De grasmat lag er niet te best bij. Ik sneed naar binnen, bleef lopen en zocht de juiste opening doorheen de rode muur. Bij de tweede kon ik er gelukkig nog net mijn voet tegenzetten want het wippertje van Dino Hotic zou naast het doel zijn gegaan.”

Een derde goal voor Matondo zat er jammerlijk niet meer in, al was er daar een mogelijkheid toe. Om maar niet te spreken van de trap van Van der Bruggen op de lat en de afwerking van Vanhoutte tegen de paal. “Die winst geeft ons toch een goed gevoel. Het was tot nu toe geen gemakkelijk seizoen. Ik geloof sterk in deze groep. Dat hebben we de voorbije weken laten zien. Die laatste twee matchen is wat we eigenlijk al lang verdienden”, aldus Matondo die zich probeert in de kijker te spelen voor een selectie voor Wales, met het oog op de WK-barrages die in maart van start gaan.

(ACR)