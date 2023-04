Cerclespelers vieren met fans het ticket voor de Europe play-offs: “Wat een ontlading, dit is een volksfeest!”

Bijna dag op dag vijf jaar nadat het in het Brugse stadscentrum het kampioenschap en de promotie naar de Jupiler Pro League mocht vieren waren de fans van Cercle Brugge zondagavond na de winst bij Zulte Waregem opnieuw aan het feest.

Dit kon onder andere in De Blauwe Zaal van de manège langs de Damse Vaart in Sint-Kruis, die voor de gelegenheid volledig groen kleurde. De ontlading bij de Brugse doelpunten was enorm, zeker toen Thibo Somers uiteindelijk nog voor 2-3 zorgde. Het was nog even nagelbijten tot het eindsignaal. Daarna barstte het feest onder de honderden aanwezigen echt los.

Somers omringd

De spelersgroep en de technische staf kwamen met de bus vanuit Waregem in de late avond nog langs om mee te vieren. Thibo Somers werd als matchwinnaar dan ook omringd door de fans. “Wat een ontlading. Dit is een heus volksfeest.” Op tien minuten van het einde was alles nog mogelijk, tot hij er anders over besliste.

“Of dit mijn mooiste moment is in mijn carrière? Vergeet ook die goal in de Brugse derby niet” – Thibo Somers

“Na die 2-2 dacht ik eerlijk gezegd dat het niet meer zou lukken. Het was moeilijk, zeker met het thuispubliek dat na die afgekeurde goal boos was en voluit achter hun ploeg stond. Het was bij mijn goal een en al vreugde. Ik zag het uitvak overvol zitten en liep meteen die richting uit om het samen met de fans te vieren, om dan uiteindelijk de overwinning over de streep te trekken. Of dit mijn mooiste moment is in mijn carrière? Vergeet ook die goal in de Brugse derby niet”, glundert Somers.

Muslic emotioneel

Cercle was al eens dichtbij een nacompetitie met oog op eventueel Europees voetbal, in maart 2012, toen voor play-off 1. Groen-zwart had toen voor de slotspeeldag de beste papieren in handen, maar door een 1-0 nederlaag tegen een veredeld B-elftal van Lokeren wipten zowel Genk als Kortrijk in de stand over Cercle. De Vereniging strandde daardoor op de zevende plaats en moest vrede nemen met play-off 2.

“Dit is een mijlpaal voor Cercle, een mijlpaal voor het team” – Miron Muslic

Trainer Miron Muslic was meteen na het fluitsignaal sprakeloos en emotioneel bij wat er hem na die kwalificatie overkwam. “Na negen speeldagen stonden we laatste met amper zes punten. De voorbije acht maanden vroegen veel bloed, zweet en trainen en energie om dit te bereiken. Dit is een mijlpaal voor Cercle, een mijlpaal voor het team. We genieten er nu van, maar we zijn nog niet klaar. We zijn Cercle, we zijn nergens bang van. We gaan er nu ook in de volgende zes matchen vol voor gaan”, aldus de coach.

Mooi seizoen

Groen-zwart opent in de Europe play-offs zaterdag 29 april om 18.15 uur tegen Standard dat drie punten meer heeft. Cercle telt er door de halvering 25, Standard en AA Gent 28 en Westerlo 26. “Alles wat nu komt is een bonus”, besluit Somers die maandag en dinsdag met de groep twee vrije dagen heeft. “We zullen van die play-offs genieten. Het is tot nu toe sowieso al een bijzonder mooi seizoen.” (ACR)