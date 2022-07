Cerclefans laaiend enthousiast over fandag op ‘t Zand

Na twee seizoenen afwezigheid omwille van corona organiseerde Cercle Brugge zondag een fandag. Zij het niet in en rond het Jan Breydelstadion, maar op ’t Zand in Brugge. De vele aanwezige supporters waren het er over eens: “Deze locatie is écht Brugs en uniek voor de fans”

Na de voorstelling van de jeugd, de G-ploeg, de U23 d(ie in tweede amateur aan de slag gaan) en de Cerkelladies die met de eerste ploeg de titel ambiëren in eerste provinciale, volgde het hoogtepunt van de dag. Tussen de vele tentjes van de sponsors, de drank- en eetgelegenheden en de diverse ontspanningsmogelijkheden werd de A-kern en de technische staf voorgesteld.

Zij werden met de Cerclebus tot op het stadsplein gebracht. Deze groep werd geïntroduceerd door bestuurder Thomas Tousseyn die voorzitter Vincent Goemaere verving. “Dit seizoen zijn er drie degradanten en we hopen uiteraard dat we daar van in het begin van het seizoen niet zullen bij horen. Los daarvan is er die zekerheid dat we tegenslagen, zoals het overlijden van Miguel Van Damme vorig seizoen, samen dragen. Want een fan van Cercle ben je voor je ganse leven”, aldus de bestuurder.

Thomas Didillon opvallend afwezig

Dino Hotic, Senna Miangue en de nieuwkomers Ayase Ueda en Emilio Kehrer werden warm verwelkomd. Opvallend was de afwezigheid van doelman Thomas Didillon. Hij trainde de voorbije veertien dagen met eigenaar AS Monaco en zou daar nu ook blijven en geruild worden met een jonge buitenlandse keeper die dezer dagen op Cercle neerstrijkt.

Hij zou hiermee het voorbeeld volgen van Louis Torres (21, linksback) en Lucas Larade (23, centrale verdediger) die tijdens de fandag tevens op het podium werden geroepen en aan de groep worden toegevoegd.

Klaar voor competitie

Verder gingen de handen op elkaar voor de vele jeugdspelers die de A-kern van Cercle rijk is. Aanvoerder Hannes Van der Bruggen was één van de vele spelers die het woord mocht voeren. “We hebben er een stevige voorbereiding op zitten, met moeilijke tegenstanders in de oefenmatchen. Ik denk dat we klaar zijn om de competitie aan te vatten. We gaan er iedere week proberen het maximum uit te halen. Te beginnen volgende zondag op Westerlo. Een moeilijke match, maar we willen aansluiten op ons elan van vorig seizoen.”

Die ambitie sprak ook trainer Dominik Thalhammer. “Tijdens een goede dag kunnen we elke tegenstander aan”, vertelt de Oostenrijker die hoopt dat de fans dit seizoen massaal aanwezig zullen zijn. “We moeten de supporters laten aanvoelen dat we er willen voor gaan. Pas dan zullen zij ons volgen.”

Cercle won daags voor de fandag met 0-5 op het veld van FC Dender uit 1B. “De voorbije weken hebben we goede matchen gespeeld, met veel intensiteit en een goede pressing. Dat is opnieuw het spelsysteem dat we willen hanteren. We moeten voor elke tegenstander in de competitie een gevaar vormen zodat ze het ook moeilijk hebben om tegen ons te voetballen. Vorig seizoen wonnen we tegen de grote stadsrivaal die landskampioen werd. Dat willen we herhalen.”

(ACR)