Cerclefans kiezen Thibo Somers als beste speler van het seizoen

Het seizoen van Cercle zit er nog niet op. Vriendenkring d’Echte, een supportersvereniging van Cercle Brugge, hield wel reeds voor de 51ste keer de traditionele Pop-Poll. Thibo Somers kreeg van de fans de meeste stemmen en krijgt hiervoor een gouden schoen. Het jeugdproduct van Cercle kreeg die onderscheiding ook al in seizoen 2019-2020.

Volgens de reglementen van d’Echte worden de spelers niet alleen beoordeeld op hun voetbalkunde en inzet, maar tevens op hun Cercle-liefde. Thibo Somers (24) volgt hiermee Dino Hotic en Charles Vanhoutte op die de schoen de voorbije twee jaar kregen. Somers haalde het in de 51ste Pop-Poll na twee stemrondes, met Nieuwjaar en tijdens de vorige thuiswedstrijd in de competitie tegen STVV. De eerste stemronde werd gewonnen door Kevin Denkey, voor Dino Hotic, Thibo Somers, Jesper Daland en Olivier Deman. In de tweede ronde gingen de meeste stemmen naar Thibo Somers, voor Ayase Ueda, Jesper Daland, Olivier Deman en Christiaan Ravych. Somers eindigt zo in de eindstand als eerste, voor Daland, Denkey, Ueda en Hotic.

In de vijf seizoenen voor Vanhoutte wonnen Somers, Paul Nardi, Xavier Mercier, Yvan Yagan en Mathieu Maertens de gouden schoen van d’ Echte. Op die erelijst verder klinkende namen zoals Josip Weber, Dorinel Munteanu, Dirk Beheydt, Jules Verriest, Geert Broeckaert en Kalusha Bwalya. De eerste Pop-Poll dateert overigens van in het seizoen 1972-1973. De Deen Morten Olsen won toen, net als de twee daaropvolgende jaren. Wanneer de trofee precies aan Somers wordt overhandigd, is nog niet duidelijk. Cercle speelt de komende weken in de Europe play-offs nog drie thuismatchen: tegen Standard, Gent en Westerlo. (ACR)