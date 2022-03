Cercledoelman Thomas Didillon breekt vinger op training

De keeper van Cercle Brugge liep deze week op training een blessure op aan de hand tijdens een onschuldige tussenkomst. Diagnose wees uit dat de Fransman een vinger gebroken heeft.

Hierdoor mist hij de match van komende zaterdag tegen zijn gewezen ploeg KRC Genk. Ook de weken nadien zal Didillon van aan de kant moeten toekijken en zal hij waarschijnlijk in de reguliere competitie niet meer in doel staan bij Cercle. Zijn plaats wordt vanaf komend weekend zo goed als zeker ingenomen door de 25-jarige Braziliaan Warleson. Hij kwam dit seizoen nog niet in actie in de competitie, maar stond zowel tegen Tienen als op Mechelen voor de Croky Cup onder de lat. (ACR)