Cercledoelman Majecki: “Blij met het vertrouwen dat ik krijg”

Cercle Brugge en Standard gaven in opnieuw een zeer intense wedstrijd elkaar maar weinig toe. Dit resulteerde dan ook in een gelijkspel. Gelukkig voor Cercle was daar Ayase Ueda in de toegevoegde tijd met zijn tiende goal van het seizoen om de achterstand ongedaan te maken, want groen-zwart kwam nog maar eens met een strafschop op achterstand nadat Jesper Daland, opnieuw één van de uitblinkers, in de zestien zeer ongelukkig een bal tegen de arm kreeg.

Doelman Radoslaw Majecki, uitgeleend door eigenaar AS Monaco, houdt de tel niet bij, maar Cercle zit ondertussen aan twaalf strafschoppen tegen dit seizoen. Of een gemiddelde van één per twee wedstrijden. Opvallend is dat de Pool zich tegen Standard drie keer na een penalty moest omdraaien. In de heenronde verloor Cercle op de openingsspeeldag met 2-0 na twee goals van de Rouches vanop de stip. Majecki stond nu, na twee speeldagen met een spierblessure, opnieuw onder de lat. “Ik ben blij met het vertrouwen dat ik krijg. De coach gelooft in mij en dat geeft mij een goed gevoel.”

Het was opnieuw een moedig Cercle, zij het in een match die geen winnaar verdiende. “Als je de drie punten niet kan grijpen, moet je proberen een punt te behalen en dat is ons gelukt. Tegen dit Standard kunnen we dat respecteren”, vindt de doelman. “Ons motto is we geven nooit op en strijden tot het bittere einde. Dat resulteerde opnieuw in een goal in de toegevoegde tijd. Als we op die manier doorzetten zit een plaats in de top acht er misschien wel in.”

Olivier Deman knikt. “Het was een bikkelmatch. Niet mooi om naar te kijken. Anderzijds brengen we attractief voetbal waarbij er toch de nodige spanning is. Dankzij de steun van de fans konden we op het einde alsnog de match naar ons toetrekken, zowel in Oostende, tegen Gent en nu tegen Standard. Dat doet deugd.” Cercle zorgde in die matchen voor een knap resultaat. “We staan nu op een mooie plaats. Er komen nu moeilijke weken aan. We willen die stek met uitzicht op Play-Off 2 zolang mogelijk vasthouden.”

Cercletrainer Miron Muslic maakt na vier maanden alvast de rekening. “Ik ben zeer trots op de groep. Begin oktober zijn we met zes punten naar Union en Gent getrokken. Nu staat de teller op 34 punten.”

In tweede nationale knoopt Jong Cercle opnieuw aan met een overwinning: 1-3 op bezoek bij RFC Wetteren. Winst die er pas kwam in het slot van de match. In minuut 87 maakte de thuisploeg gelijk na een eerste goal van El Bahri Rayan. Groen-zwart scoorde na de 1-1 nog twee keer via Hamda Mehdi Bouhadi en de Jamaicaanse nieuwkomer Tarick Tarrio Ximines. Jong Cercle staat nu derde in de stand na Sparta Petegem en leider Lokeren-Temse.

(ACR)