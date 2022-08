Cerclecoach Thalhammer moet puzzelen tegen Zulte Waregem

Voor het aan de Brugse derby mag beginnen denken speelt Cercle Brugge zaterdag de eerste West-Vlaamse derby van het seizoen tegen Zulte Waregem dat evenveel punten heeft. Coach Dominik Thalhammer zal opnieuw wat moeten puzzelen, nu ook Olivier Deman zich deze week op training blesseerde.

Naast de aanvaller uit Knokke-Heist is ook Senna Miangue nog niet speelklaar. Wellicht wel de vrijdag erop op bezoek bij Club Brugge. Ook Edgaras Utkus en David Sousa, die langere tijd out zijn, komen naast Emilio Kehrer niet in aanmerking voor de match tegen Essevee. Daland kwam in Genk zwaar in aanraking met Onuachu en werd geblesseerd aan het hoofd vervangen. Vrijdag wordt beslist of hij zal spelen.

Zorgen dus voor de Oostenrijkse coach in aanloop naar een match die in principe, gezien de rangschikking, best gewonnen wordt. “De voorbije week zijn vijf nieuwe spelers gearriveerd. Zij hebben tijd nodig om zich aan te passen en maken een overgangsperiode door. Zeker binnen onze manier van voetballen. Niettegenstaande, we moeten klaar zijn om zaterdag voor onze eigen fans een goede prestatie neer te zetten.”, klinkt Thalhammer.”

De nieuwelingen Jean Marcelin en in het bijzonder Abu Francis zijn beschikbaar. Yann Gboho moet nog even wachten op zijn debuut of selectie. De aanvaller onderging eind vorig seizoen een ingreep aan de lies. Sindsdien maakte hij geen teamtraining meer mee. “Zijn eerste dagen vielen alvast zeer goed mee. Het is nu wachten op het juiste moment”, aldus de coach.

Wie voorin Deman gaat vervangen, is nog niet duidelijk. De 20-jarige Teun Wilke Braams is een mogelijkheid om tot de selectie te behoren, nadat hij volgens de coach een goede trainingsweek achter de rug heeft. De aanvaller met de Nederlands Mexicaanse nationaliteit is een echte nummer negen, maar kan ook op andere posities, zowel rechts of links uit de voeten. Hij kwam naar Cercle, net als de Mexicaan Dagoberto Espinoza Acosta. Die laatste wacht nog op de nodige papieren om te kunnen starten en was net als Wilke reeds eerder op proef bij groen-zwart. “Beiden krijgen kansen, maar als ze geen minuten spelen binnen het eerste team, zal dat voor Jong Cercle gebeuren, in tweede nationale”, is de coach duidelijk.

Met het oog op de ploeg in amateur werd ook de jongeling Hamza Bouhadi, binnengehaald. Hij is geboren in 2004. Marokko en Algerije zijn de twee landen van zijn herkomst. Hij werd opgeleid aan de sportvereniging van Choisy le Roi-Football en tekende in 2019 bij Stade Lavallois voordat hij in 2021 naar Girondins de Bordeaux trok. Hij komt nu voor groen-zwart uit en speelde reeds met Jong Cercle in de oefenmatchen op Varsenare (2-1) en op Avanti Stekene (1-2). (ACR)