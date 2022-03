Cerclecoach Thalhammer mist match tegen KV Kortrijk

Dominik Thalhammer, de trainer van Cercle Brugge, heeft een positieve coronatest afgelegd en verblijft momenteel in quarantaine. De Oostenrijker mist zo de thuiswedstrijd van komende zaterdag tegen KV Kortrijk.

Jimmy De Wulf en Miron Muslic, de assistent-trainers, zullen de West-Vlaamse derby van zaterdagavond als een duo coachen. Voor beide trainers is het de derde keer dat ze een wedstrijd in goede banen moeten leiden.

Geen bijkomende testen

Begin dit seizoen was er het gelijkspel op Genk, toen Yves Vanderhaeghe er niet bij was. En bij zijn ontslag was er ook nog de bekermatch in Mechelen, met Thalhammer als zijn opvolger in de tribune.

Doordat de coronabarometer geel kleurt sedert maandag hoeven er geen bijkomende testen, zoals bij de spelers en de andere leden van de technische staf, te gebeuren. Enkel bij symptomen dient er in de eerste plaats een sneltest genomen te worden en dan eventueel een PCR-test zoals bij de trainer van Cercle gebeurd is. (ACR)