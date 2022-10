Cerclecoach Miron Muslic: “Negen op negen. Mooie week voor ons”

Drie matchen op zes dagen. En een negen op negen. Bij Cercle Brugge was in aanloop naar het drieluik de overtuiging groot dat het kon. “Wij houden ervan als er een periode aankomt waarin de matchen elkaar snel opvolgen”, zei Jesper Daland enkele dagen voor de wedstrijd tegen Eupen.

Na de Panda’s, werden nu ook de Zebra’s van Charleroi – twee ploegen waartegen groen-zwart het in het verleden toch telkens moeilijk had – met een ruim verschil in goals puntenloos naar huis gestuurd. Cercle werkt duidelijk opnieuw aan een stevige thuisreputatie, al had de ploeg van Miron Muslic het in de eerste helft vooral niet onder de markt.

Aandacht aan offensieve spelers

“Charleroi ving ons geduldig op in blok en ze kwamen er bij momenten zeer gevaarlijk uit. Wij hadden geluk”, vindt de trainer. “We wilden opnieuw gezond agressief beginnen. Maar met die twee voorgaande matchen in de benen, was dit niet zo gemakkelijk. We knokten ons terug in de wedstrijd en scoorden vanuit stilstaande fasen. Dat is belangrijk als het al voetballend wat moeilijker gaat.”

Muslic en zijn team behalen nu twaalf punten op vijftien, waarin Cercle zelfs 15 keer kon scoren. De eerste negen matchen onder Thalhammer vond groen-zwart slechts vijf keer de weg naar doel. “De voorbije weken hebben we veel aandacht besteed aan onze offensieve spelers”, geeft Muslic aan. “Hen vertrouwen gegeven, in hen geloofd. Denkey vormt steeds een dreiging, Ueda is in staat om te scoren, zelfs uit het niets. En vandaag was opnieuw de inbreng van Gboho en Kehrer enorm belangrijk voor ons. Zij deden het goed.”

“Trainer gelukkig maken”

Emilio Kehrer, die zowel bij de U18, U19 als U20 van Duitsland enkele selecties verzamelde, was in aanloop naar dit seizoen de eerste aanwinst voor groen-zwart. De vleugelspeler, die de voorkeur geeft aan links, had echter bij aanvang van de competitie corona en hij geraakte daarna ook nog eens geblesseerd. Hij bouwde zijn conditie weer op en mocht, om wat matchritme op te doen, met Jong Cercle één helft mee voetballen op het veld van Erpe-Mere United. “Ik had mentaal toch een zware periode achter de rug”, vertelt Kehrer. “Want als voetballer wil je uiteraard spelen. Ik werkte hard en dat heeft geloond. De trainer geeft mij het nodige vertrouwen. Het is aan mij om hem gelukkig te maken.”

Vorige dinsdag scoorde de 20-jarige Kehrer na een mooi dribbelnummer op Seraing. Die goal werd echter wegens voorafgaand handspel niet gevalideerd. Vrijdagavond zorgde de Duitser tegen Charleroi kort voor het einde opnieuw voor een goal: een mooie stift over doelman Pierre Patron nadat hijzelf niet bij een te korte terugspeelbal kon. “Als ploeg moeten we nu verder doen. Hard werken, iedere tegenstander echt wel bekampen en elke match proberen te winnen, zodat we in de veilige zone kunnen blijven”, besluit Kehrer. De spelersgroep heeft zondag en maandag vrij. Dinsdag gaat het voor Cercle richting de verplaatsing van zaterdag naar Kortrijk. (ACR)