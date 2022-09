Cerclecoach Dominik Thalhammer voor belangrijk duel tegen KVO: “Oostende kan de wedstrijd worden waarin wij de ommekeer maken”

Cercle Brugge ontmoet zaterdagavond in het Jan Breydelstadion niet alleen KV Oostende, maar ook gewezen coach Yves Vanderhaeghe. Hij wist vorig weekend na vier nederlagen op rij opnieuw aan te knopen met winst en staat iets beter geklasseerd dan groen-zwart. Cercle staat laatste. Trainer Dominik Thalhammer blijft er rustig bij, maar beseft maar al te goed het belang van de match tegen de kustploeg. “We zitten in een uitdagende situatie. We zijn allen in een goede stemming om klaar te zijn voor zaterdag.”

“Het is uiteraard een zeer belangrijke wedstrijd voor ons. Het wordt misschien geen leuke match om te zien. We moeten klaar zijn voor de strijd en daarvoor heb je krijgers nodig. Oostende kan de wedstrijd worden waarin wij de ommekeer maken. Wij moeten paraat zijn om te veranderen. Dat is ons doel voor zaterdag.”

Daland

Een ontmoeting tegen KVO was voor Cercle de voorbije jaren geen gemakkelijke opdracht, zo blijkt uit de statistieken. De laatste winst van groen-zwart in een onderling duel in de competitie is van in 2013: 2-0 met goals van Federik Boi en de ondertussen overleden Gregory Mertens.

Thalhammer kan zaterdagavond tegen de kustploeg alvast spelers recupereren. Zo ziet het er goed uit voor Jesper Daland om terug te keren. Dat geeft de coach uiteraard meer mogelijkheden en opties om bijvoorbeeld achterin te veranderen van opstelling, of naar drie centrale verdedigers te gaan.

Hoge intensiteit

Voorin is het mogelijk dat Thibo Somers er opnieuw bij is en Charles Vanhoutte traint reeds de hele week mee. Olivier Deman en Louis Torres zijn fit. “Abdu Francis en Yann Gboho zijn klaar om te spelen. Bij die laatste is het nog te zien of hij zal starten.

“De laatste nieuwkomers hebben tijd nodig om zich aan te passen. Niet alleen aan onze manier van voetballen, maar ook fysiek door de hoge intensiteit die wij op de mat brengen. Qua speelstijl wordt het tegen Oostende een interessante wedstrijd, een hard bevochten duel. Het hoeft niet mooi te zijn, maar vooral zeer efficiënt. Het zal er moeten op zijn. Het wordt een test en beslissend welke richting we uitgaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat we de ommekeer kunnen waarmaken”, aldus de coach van Cercle. (ACR)