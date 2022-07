Cercle versterkt zich met Japanse international Ayase Ueda

Opvallende versterking voor Cercle Brugge: de Vereniging heeft een principeakkoord bereikt met de Japanse topclub Kashima Antlers omtrent de transfer van de Japanse international Ayase Ueda.

De 23-jarige aanvaller ondertekent na het afleggen van de medische testen een contract tot juni 2026, zo laat Cercle vrijdag weten.

Bij de huidige nummer twee in de Japanse J1 League is Ayase met tien doelpunten na achttien speeldagen topschutter. In 103 wedstrijden voor de club was hij goed voor 47 doelpunten en 5 assists.

Begin volgende week wordt Ayase Ueda in Brugge verwacht. Nadien zal er bekeken worden wanneer hij kan aansluiten bij de groepstrainingen.