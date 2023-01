Cercle verliest met 0-1 van Westerlo en mist een afspraak met de top acht

Cercle Brugge leed een tweede thuisnederlaag van het seizoen. Het verloor onverdiend met het kleinste verschil van Westerlo. Groen-zwart komt zo niet dichter bij de eerste acht. Chadli bezorgde de Kempenaars al vrij vroeg in de match na een gevleide strafschop de drie punten.

Het was twee maanden geleden dat Cercle nog eens voor eigen publiek kon spelen. Groen-zwart won toen met 2-1 van OHL. Verliezen deed men nog maar één keer dit seizoen en Westerlo was een ploeg die goed bij schot was, met 37 doelpunten. “Dat wil wat zeggen. Offensief zijn zij bij de betere ploegen”, zei Cercletrainer Muslic voor aanvang die toch wat aan zijn type-elftal moest puzzelen.

Bij Cercle geen Deman. Hij was geschorst. En de jongeling Ravych liep de voorbije week op training een handbreuk op. Van der Bruggen is tevens enkele weken out. Miangue en verrassend ook Velkovski kwamen in de ploeg. Da Silva Lopes keerde terug uit schorsing.

In de spelerskern van Westerlo een pak spelers met een Brugs verleden, zowel bij Club als Cercle: Foster en De Cuyper stonden in de basis. Van Eenoo, Vetokele, Perdichizzi, Van Den Keybus en Dierckx begonnen op de bank.

De 22 op het veld waren nog maar amper op ritme en de bezoekers kwamen reeds gevleid op voorsprong. Voor een lichte duw in de rug en met de goedkeuring van de VAR mocht Chadli een strafschop nemen. Via de hand van Majecki die naar de goede hoek ging prikte de gewezen Rode Duivel de bal in doel: 0-1.

Nacer Chadli scoorde voor Westerlo het enige doelpunt van de avond. © BELGA

De Kempenaars speelden nadien goed in de organisatie, voetbalden mee en probeerden geregeld scherp tegen te prikken. Cercle koos het verdere verloop van de eerste helft teveel voor de lange bal en in de zone van de waarheid liep het vaak mis. Ueda, wat op zoek naar zijn goede ritme, maakte op het halfuur wel de verdiende gelijkmaker, maar hij stond buitenspel. Dit was wellicht één van de weinige juiste beslissingen bij de leiding in de eerste helft die gekenmerkt werd door fouten en slordigheden en vooral frustraties bij de Cerclespelers.

Bij aanvang van de tweede helft kwam Jordanov bij Westerlo in de plaats van Reynolds. Cercle koos uiteraard voor het offensief, maar miste wat aan precisie om minstens op gelijke hoogte te komen. Iets voorbij het uur kwam daar maar weinig verandering in. Bij Cercle werden ondertussen Hotic en Da Silva Lopes vervangen door Francis en Gboho. Zij moesten voor meer creativiteit en vooral meer diepgang zorgen. Bij Westerlo, dat tot dan in de tweede helft maar weinig liet zien, kwam Van Eenoo in de ploeg. We kregen ondanks dat het spel opnieuw veel werd stilgelegd nog een spannende slotfase met vooral veel hoekschoppen voor de thuisploeg.

Bij Cercle kroonde Daland zich na scheidsrechter De Cremer tot man van de match. De Noor ontzette zo goed als elke aanval van de bezoekers en speelde een heel secure match. Het leverde zijn ploeg echter geen punten op. Groen-zwart streed er wel voor, maar een vroege goal na een lichte penalty besliste de match in het voordeel van Westerlo. Tweede thuisnederlaag dit seizoen voor groen-zwart en een gemiste afspraak met de top acht.

(ACR)