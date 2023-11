Cercle top, Club Brugge en KV Kortrijk flop: het tussentijds rapport van de West-Vlaamse eersteklassers

De heenronde van de Jupiler Pro League 2023-2024 is achter de rug. Tijd voor een rapport dus.

De drie overgebleven West-Vlaamse eersteklassers zorgden ervoor dat we klare taal kunnen gebruiken: één presteert boven alle verwachtingen, de andere twee bleven ver onder hun ambities. Onze analyse en onze cijfers.

Fantastische heenronde van Cercle

De resultaten: 21/25

Met een voorlopige vierde plaats halfweg de competitie kan je niet anders stellen dan dat Cercle het fantastisch doet. In de recente geschiedenis deed Cercle het enkel in 2007-2008 met een derde plaats – onder Glen De Boeck – nog beter na 15 speeldagen.

Week na week maakt de Verenging het zijn tegenstander lastig, waardoor zelfs een plek in de top zes niet langer onrealistisch lijkt. Coach Miron Muslic ligt er dan wel niet wakker van, beweert hij – “We zullen aan het einde van de rit wel staan waar we verdienen te staan” -, toch mogen de groen-zwarte supporters stilaan beginnen dromen van de Champions play-offs. Domper is wel de vroege bekeruitschakeling tegen Zulte Waregem.

De coach: 22/25

De architect van het succes is ongetwijfeld Miron Muslic. De Bosniër is brandend ambitieus en laat zich niet van de wijs brengen. Toen het in september moeilijker ging en Cercle 0 op 9 pakte, bleef hij sereen en bleef hij ook in zijn manier van werken geloven. Een 9 op 9 volgde. Zijn aanpak vergt veel van zijn spelers – de fysieke load is gigantisch -, maar het is duidelijk dat de spelers mee willen gaan in het verhaal van hun coach, die ze als een warm persoon omschrijven. Het is dan ook geen verrassing dat alle partijen met elkaar verder willen. Een contractverlenging zit in de pijp-lijn, maar is nog niet rond.

De transfers: 21/25

Het was een terechte vraag: hoe zou Cercle Brugge het verlies van sterkhouders als Majecki, Deman, Vanhoutte en Ueda opvangen? Deels met nieuwkomers, maar ook met jongens die het al in de rangen had lopen, blijkt het antwoord. Denkey nam de rol van vlot scorende spits moeiteloos over, terwijl doelman Warleson nu eindelijk eerste viool kan spelen en dat met verve doet.

Na het vertrek van Ueda nam Kevin Denkey de rol van scorende spits moeiteloos over. © Isosport/MB Media Getty Images

Ook heel wat versterkingen bewezen al hun waarde. Zo veroverden Nils De Wilde en Félix Lemaréchal ondertussen een basisplaats op het middenveld en deed Nazinho op linksachter Deman vergeten. Alan Minda en Kazeem Olaigbe bewezen al over het nodige potentieel te beschikken.

Het spel: 20/25

Niet iedereen is fan van de spelwijze van Cercle Brugge. Vooral de tegenstanders bekritiseren het intense potje stamp van de Vereniging, maar daar liggen ze op Jan Breydel niet wakker van. Het pressingvoetbal bewees zich immers al meermaals dodelijk effectief en het blijft toch ook impressionant hoe Cercle zijn tegenstanders naar de keel vliegt. En het is ook niet alleen kunst- en vliegwerk, want de laatste weken bewezen de jongens van Muslic ook over het nodige voetballende vermogen te beschikken om het laken op een andere manier naar zich toe te trekken.

Totaal: 85/100

Club Brugge stelt diep teleur

De resultaten: 8/25

Club kon in 15 wedstrijden maar zes keer winnen en verloor al zes keer, waardoor het met 23 punten op 45 op een bangelijke zevende plaats bengelt. Dat is niet alleen zeer teleurstellend, afgelopen weken klonk ook al het woordje crisis. Niet zó uitgesproken als het vorige ellendige seizoen – toen een succesvolle Europese campagne veel verdoezelde – maar Club, tuk op revanche, was dit seizoen onder de nieuwe coach nadrukkelijk gestart als titelkandidaat, terwijl het vandaag al 12 punten achterstaat op Union. Aanvankelijk werd gewezen op de kwetsbare defensie, maar dat lijkt al wat verholpen – twee clean sheets tegen Cercle en OHL –, de laatste weken is een gebrek aan efficiëntie het probleem. “We hadden al vijf, zes punten meer verdiend”, roept men dan in Westkapelle, maar het cliché is zo oud als de straat: alleen de resultaten tellen. Serieus gebuisd dus!

De transfers: 8/25

De al uitgebreide en kwalitatieve kern van vorig seizoen leek versterkt: voor middenvelders Vetlesen en Zinckernagel en aanvallers Thiago en Skoras werd zo’n 23 miljoen euro betaald. Voor een extra verdediger was er geen geld over. Of hoefde Deila niet. De balans na vijf maanden: géén van de vier toptransfers was tot vandaag een groot succes, de eerste drie moeten knokken voor een basisplaats en Skoras maakte de zes miljoen die Club voor de jonge Pool betaalde nog langs geen kanten waar. En de roep om een extra verdediger klinkt steeds harder. Net zoals die om een spits.

Géén van de vier toptransfers was tot vandaag een groot succes

De coach: 12/25

Het is opvallend hoe snel het keerde voor Deila: aanvankelijk werd hij zeer geroemd om zijn enthousiast peoplemanagement. In augustus liet zijn ploeg 22 goals noteren in vier matchen. Maar nadien bleek de ploeg al te zeer te teren op de individuele kwaliteiten van Nusa, Vanaken en vooral Skov Olsen, en was het wachten op (betere) gameplannen of tactisch geschuif in Deila’s 4-3-3 of 3-5-2. Tekenend is hoe hij op het middenveld nog steeds geen vaste tandem achter Vanaken vond.

Het begon voortvarend voor Deila bij Club, maar die lijn kon niet aangehouden worden. © BRUNO FAHY BELGA

Het spel: 12/25

Weinig begeesterend, toch? De 0-5 op Eupen en de 7-1 tegen RWDM maakten van Club een doelpuntenmachine maar het bleken eerder uitzonderingen, Club slaagde er in competitie maar uitzonderlijk in een collectieve topprestatie neer te leggen. Vooral defensief maakte het teveel fouten – de twijfels over Mechele-Spileers centraal deinden nooit weg – en aanvallend bleek Club teveel afhankelijk van Vanaken en Skov Olsen. Dieptepunt was de 1-0 op Kortrijk waar Club niet de minste grinta kon opbrengen. Ook de 0-1-zege op OHL was zonder veel glans, het blijft wachten op een referentiematch.

Totaal: 40/100

Miserie bij KVK is nog groter dan verwacht

De resultaten: 5/25

Tja, de Kerels maken alle verwachtingen waar: ze manifesteren zich als degradatiekandidaat nummer 1. Want: na 15 speeldagen staan ze afgetekend laatste met intussen al zeven punten achter op het nummer 12 (Charleroi), de eerste veilige plaats. Onder coach Edward Still werd de start helemaal gemist met 2 op 24, diens vervanger Glen De Boeck deed het iets beter met 7 op 21, waaronder een spraakmakende zege tegen Club Brugge. Maar daarmee is alles gezegd. Zijn ploeg brengt (soms) aardig voetbal maar doet dat maar weinig doelgericht: kansen zijn schaars, scoren is bijzonder moeilijk. Dan kan je ook geen resultaten neerzetten. Als je al thuis, in de zogenaamde KVK-burcht, verliest van STVV, Eupen, Mechelen…

De transfers: 8/25

Wekenlang werden transfers gedaan aan het handje van kandidaat-overnemer Burnley FC, uiteindelijk werd gefinisht met 15 nieuwe namen. Waarbij vaak dezelfde profielen, erg evenwichtig is de A-kern niet. Er zaten ook weinig zekerheden bij de aanwinsten, tot vandaag lijken alleen Mampassi, Kana (maar niet als flankverdediger), Ojo en min of meer Davies en Mighten iets bij te brengen, El Idrissy en Sissako krijgen het voordeel van de twijfel. Doodjammer natuurlijk dat de topaankoop Ambrose, die met veel goals KVK goed had kunnen helpen, al in zijn eerste match uitviel voor de rest van het seizoen. Als er in januari geen twee of drie gerichte transfers bijkomen, zal KVK het kunnen schudden.

KVK scoorde amper tien keer en kreeg al 32 goals tegen…

De coach: 12/25

Arme Edward Still, een bijzonder aimabele man. Hij werd coach van KVK in volle overnameproces, moest lang wachten op transfers, kon eigenlijk pas eind september serieus beginnen werken. Hij werd dan toch snel ontslagen na een 2 op 24. Eindoordeel: zijn academische aanpak werkte niet. Zijn vervanger werd oude bekende Glen De Boeck. Hij kan heus een ploeg zetten en kan een groep begeesteren maar verliest zich nog steeds te veel in randzaken en discussies… Hij redde eerder al Moeskroen en Beveren, Kortrijk in 1A houden zou zijn strafste stoot zijn.

Glen De Boeck heeft nog werk voor de boeg bij KVK. © KURT DESPLENTER BELGA

Het spel: 8/25

Vooraf stelden we dat KVK nooit de degradatie play-offs zou kunnen vermijden. Intussen is gebleken dat de Kerels inzake puur voetbal heus niet moeten onderdoen voor concurrenten als RWDM en Eupen, neem er nu ook maar Westerlo en OHL bij. KVK voetbalt bij momenten verzorgd en soepel, bouwt aardig op, vindt makkelijk draaischijf Kadri en op de flanken zorgen De Neve en Ojo voor versnellingen. Alleen stokt het allemaal aan de 16 meter. KVK scoorde amper tien keer en kreeg al 32 goals tegen…

Totaal: 33/100