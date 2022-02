Cercle-spits Kévin Denkey steekt de voorbije weken in een goede vorm: “Ik moest me aanpassen aan de nieuwe speelstijl”

Kévin Denkey (21) vertolkte de voorbije matchen als een afhakende nummer negen een belangrijke rol in de aansluiting tussen het middenveld en de frontlinie. “Mijn speelstijl is aanvallen. Maar hier ligt dat anders. Je moet steeds in beweging zijn, of je nu de bal hebt of niet. Dat betekent voortdurend lopen. Ik probeer daaraan te werken, ook bij die hoge pressing.”

In die zin is Kévin Denkey voor de tegenstander, als zij willen opbouwen, de eerste verdediger en probeert hij de bal te recupereren. “Ondertussen bevalt die stijl mij wel. Spelen we nu tegen een topteam of een mindere ploeg, we wijken daar niet van af. We voetballen aan een hoge intensiteit. Ook op training is dat niet anders. Toen ik hier aankwam, was ik daar nog niet klaar voor. Die stijl van voetballen was te nieuw voor mij. Ik moest mij aanpassen.”

Individuele actie

Denkey, atletisch gebouwd, sterk aan de bal en bovendien international van Togo, is ondertussen iets meer dan een jaar bij Cercle, waar er nog een verbintenis loopt tot juni 2024. De aanvaller, die eerder in de belangstelling stond van Club Brugge, moest dit seizoen, na het vertrek van topschutter Iké Ugbo, voorin het gewicht dragen. Vorig seizoen ontpopte hij zich onder Yves Vanderhaeghe tot supersub. Acht invalbeurten en twee goals in 83 speelminuten, terwijl hij in de Croky Cup één goal en één assist wist te verzamelen. “Er is voor hem maar één weg, rechtdoor. Kévin heeft nog een individuele actie waarmee hij iemand kan uitschakelen. Dat is weinig spitsen gegeven”, zei Vanderhaeghe na enkele weken over zijn spits. “Denkey was in het verleden een middenvelder en hij kan voorin de bal bijhouden. Hij is zeer offensief ingesteld, heel doelgericht en hij scoort gemakkelijk. Dat is een kwaliteit van hem.”

Maar de aanvaller verdween de voorbije maanden naar de achtergrond. Van eind november tot een paar weken geleden moest Denkey het vooral met invalbeurten stellen, vijf keer kreeg hij zelfs geen speelminuten. Op OHL begon hij nog eens in de basis en maakte hij er zijn tweede competitietreffer. De 21-jarige Togolees kreeg de voorkeur op Silvère Ganvoula, die voor zes maanden werd geleend maar nog niet kon overtuigen. “Voor de positie negen beschik ik over twee spelers”, geeft trainer Dominik Thalhammer meer uitleg. “Denkey maakte de voorbije weken een mooie vooruitgang. Dit komt Ganvoula niet ten goede. Kévin doet het goed. Ik ben best tevreden over zijn prestaties en zijn ontwikkeling in de laatste weken. Op training zijn we veel met hem bezig: situaties analyseren en verbeteren. Ondertussen heeft hij een grote stap voorwaarts gezet. Ik heb er met hem ook over gepraat. Als hij op de negen speelt, dient hij meer en vlugger de bal af te leggen. In het verleden hield hij het leer iets te vaak bij. Nu worden zijn tactische bewegingen steeds beter en hij scoort bovendien meer.”

Of we nu spelen tegen een topper of mindere ploeg, we wijken niet van onze speelstijl af

Hard werken

Dat bleek vorig weekend, twee keer tegen Beerschot. Al werd één goal wegens voorafgaand buitenspel van Olivier Deman afgekeurd. “Het loopt iedere week beter. Ik groei in mijn spel, maak vooruitgang en weet wat ik moet doen”, glundert Denkey. “De voorbije weken was ik vaak in gesprek met de trainer en de andere leden van de technische staf. Ik krijg meer uitleg over hoe ik alles moet doen. Zij wijzen mij in de juiste richting.” Denkey blijft gefocust. Die communicatie doet hem wel deugd. “En het vertrouwen is er. Toch cruciaal voor een aanvaller”, vindt hij. “Die gesprekken ervaar ik als positief. Daarnaast is het vooral hard werken. Misschien was ik in het eerste deel van dit seizoen niet voldoende fit. Plus, er is veel concurrentie voorin. Maar daar moet je in het voetbal rekening mee houden. Het loopt goed nu. Ik grijp mijn kans en kan het team op die manier iets bijbrengen. Ook al omdat ik nu weet hoe ik mij moet opstellen en moet voetballen om de ploeg beter te maken. Met Jimmy De Wulf heb ik geregeld nog een individuele coaching na de training. En met Eddy Latimore overleg ik vaak over het fysieke aspect.”

Top 8 is mogelijk

Cercle knoopte tegen de rode lantaarn opnieuw aan met een overwinning. Rekenen doen ze niet, maar 48 punten zou noodzakelijk zijn om de Europe Play-Off te mogen spelen. “We kunnen in die zes resterende matchen van de reguliere competitie nog iets bereiken. We beschouwen het als een bonus, niet als een must. Maar een plaats bij de eerste acht zit wel in onze gedachten. We werken hard en laten mooie dingen zien. We moeten nu doorzetten. En die winnaarsmentaliteit, die we van de nieuwe coach meekregen, waarmaken”, aldus Denkey. Ook op sociaal vlak voelt de Togolees zich steeds beter in Brugge, waar hij in Sint-Pieters een woonst betrekt. “Het was aanpassen, uiteraard. Maar ik ben hier graag. Ik leer hoe er hier geleefd wordt en voetballen is mijn leven. Cercle voelt aan als een familie. Ze zetten mij op de goede weg. Met een goede mentaliteit en hard werken kom je er hier wel. Dan volgen er kansen. Het hangt vooral van jezelf af. Het is nu aan mij om door te zetten.”

Rijbewijs

En als het kan een rijbewijs halen, want een eigen wagen heeft Denkey nog niet. “Ik zou dat graag komende zomer doen, hier in België en dan liefst in het Franstalige landsgedeelte. Maar het wordt druk, want in juni zijn er met de nationale ploeg van Togo al vier belangrijke kwalificatiewedstrijden gepland voor de komende Africa Cup 2023. En daarvoor, te beginnen in maart, zijn er al internationale oefenmatchen voorzien. Veel vakantie zal ik dus niet hebben”, besluit Denkey. (ACR)

Zaterdag 26 februari 18.30 uur: KV Mechelen Cercle Brugge.