Cercle slaat iedereen met verstomming: waar komt plots dat groen-zwarte goud vandaan? “De hardst werkende ploeg van eerste klasse”

Cercle Brugge is niet meer te stuiten. Zowel wat het voetbal als de resultaten onder Muslic betreft. Én toptransfers als Charles Vanhoutte naar Union (Europa League), Ueda naar Feyenoord (kampioen van Nederland) en Olivier Deman naar Werder Bremen (Bundesliga). Én met Deman en Hugo Siquet kleuren de Rode Duivels ook al groen-zwart, terwijl Christiaan Ravych (beloften) en Jesper Daland (Noorwegen) afgelopen week hun eerste selecties vierden. Wat zit daar in de grond bij Cercle? Is Cercle niet langer ‘Monaco B’ maar een modelclub? Vijf stemmen uit de groen-zwarte familie. “Spelers van Monaco komen niet langer op vakantie naar Brugge.”

Vincent Goemaere (bestuurder sinds 2013, voorzitter tussen 2020 en 2023):

“Ik zie nu al in alle grote competities ex-spelers van Cercle opduiken: Biancone in Engeland, Ugbo in Frankrijk (verhuurd van Troyes aan Cardiff, red.), Matondo in Schotland, Ueda in Nederland, Deman in Duitsland, Pavlovic (van Monaco naar Salzburg, red.)… En Charles Vanhoutte speelt Europa League met Union. Dat is het resultaat van het vele werk achter de schermen de voorbije jaren. Deze strategie is niet van gisteren bezig. Die is begonnen in 2017, met de overname van Monaco. Het plan was toen al duidelijk: een talentvolle jeugd opleiden, ook internationaal. Met dank aan de structuur die Oleg Petrov en Paul Mitchell hier hebben neergezet. En dankzij Carlos Avina, grotendeels verantwoordelijk voor de transfers: Matondo, Ueda, Ravych… Al is het succes van Cercle niet toe te wijzen aan personen maar aan een collectief: van de uitgebreide omkadering met specialisten tot de mensen van de vzw die consequent toekeken op de speelkansen voor de eigen jeugd als Vanhoutte, Deman… Die waren een paar jaar geleden bijna allen weg hoor. Toen Bernd Storck Olivier afserveerde, hebben wij hem kunnen overtuigen te blijven. Nu spelen ze in de Europa League of in de Bundesliga en zijn ze zelfs Rode Duivel! Ook dankzij de uitstekende trainersstaf met Muslic aan het hoofd, een geweldige persoonlijkheid. Miron is het laatste puzzelstukje.”

Goemaere is lovend over Cercle-trainer Muslic: “Miron is het laatste puzzelstukje.” © Isosport

“Naar wat ik verneem loopt de samenwerking met Monaco nu uitstekend. Er zitten natuurlijk ook veel middelen én geweldig veel competentie in Monaco, dat zwaar investeert in de werking en structuur van Cercle. Het was aanvankelijk wat zoeken maar nu staat er duidelijk een visie. Men komt niet langer van Monaco naar Brugge op vakantie, begrijp je? Dat Hugo Siquet koos voor Cercle is heus geen toeval, hoor. Of Cercle als club in buitenlandse handen nu een voorbeeld is, durf ik niet te zeggen. Ik kan alleen maar zeggen dat we in 2017 met Monaco een uitstekende keuze hebben gemaakt. Cercle mag nog steeds fier zijn.”

Rembert Vromant (vervanger van TD Carlos Avina sinds 11 augustus ):

“Heel belangrijk: de inschatting van het potentieel. Past het binnen onze clubcultuur en hebben we de juiste tools om dat potentieel te bereiken? Dat is de magie van het correct aanwerven van spelers. En daarvoor verdient Cercle bloemetjes. Twee voorbeelden: Minda, perfect opgeleid in Ecuador en Nils De Wilde, een opportuniteit die hier goed in kaart gebracht werd. Allebei 20 jaar oud, waarbij we heel hard inzetten op individuele ontwikkelingsprogramma’s. Elke speler die hier binnenkomt, moet weten: wat is mijn doel op korte, middellange en lange termijn en wat moet ik daarvoor doen. Spelers die geen progressie tonen, moeten we hard aanporren of evalueren of ze hier nog wel thuishoren.”

“Er wordt al gewerkt aan de nieuwe Somers en Deman!”

“We moeten daarin eerlijk zijn: we willen spelers binnenhalen met potentieel om door te groeien naar grotere competities, spelers waar we winst kunnen op maken. Als spelers hier tegen hun limiet zitten qua potentieel, gaan we ze verkopen, maar dan zonder het geraamte naar beneden te halen. Neen, ik denk niet dat we nog gaan teruggaan naar Monaco-B. Als er interessante spelers zijn bij Monaco gaan we hen hier uiteraard een ontwikkelingskans geven, maar Cercle blijft een Belgische vereniging die op korte termijn Jong Cercle dichter bij de eerste ploeg wil brengen. De leeftijd van onze tweede ploeg is al gezakt. Er wordt al gewerkt aan de nieuwe Thibo Somers en Olivier Deman hoor!”

Jimmy De Wulf (beloftecoach tussen 2015 en 2021, vandaag assistent-coach van het eerste elftal):

“Binnen Cercle heerst nu een performance- en ontwikkelingscultuur. Zo wordt van spelers bijvoorbeeld verwacht dat ze voor én na training naar de gym gaan. Uiteraard zijn er spelers die daar hun neus voor ophalen, maar die jongens zijn dan de buitenbeentjes, terwijl het vroeger net de jongens waren die extra werk deden die raar bekeken werden. Dat is nu helemaal gekeerd. Als spelers bij ons komen, worden ze onmiddellijk aan de hand van videoanalyses ondergedompeld in onze principes en onze filosofie. Er wordt telkens een individueel ontwikkelingsplan opgesteld. Ze krijgen ook een mentor toegewezen. Ook de rol van – ik zeg maar iets – de hotelmanager of de teammanager mag daarbij niet onderschat worden. Elke schakel in de ketting heeft zijn invloed op dit verhaal en voorlopig werkt dat heel goed. Als je dan Olivier Deman naar Werder Bremen ziet vertrekken, dan mag iedereen daar heel trots op zijn.”

Jimmy De Wulf over de samenwerking met Monaco: “We hebben geleerd van de fouten uit het verleden” © Isosport

“Niemand kan ontkennen dat het Monaco-verhaal daarbij ook zijn vruchten afwerpt. We hebben geleerd van de fouten uit het verleden en hebben al grote stappen vooruitgezet. Op alle vlakken: de omkadering is professioneler geworden, we hebben uitstekende trainingsvelden, een mooie gym en ga zo maar verder. Daar plukken ook de Cercle-producten de vruchten van. Jongens als Charles Vanhoutte en Thibo Somers hebben het hier nog anders meegemaakt, hoor. Het is nu zaak om die nieuwe stappen voorwaarts te blijven zetten, want stilstaan is achteruitgaan. De lat ligt hoog en soms is dat lastig, maar we zijn ervan overtuigd dat als we die lat hoog blijven leggen, we nog verdere stappen zullen zetten.”

Hannes Van Der Bruggen (sinds januari 2021 bij Cercle):

“Velen vonden mijn overstap van middenmoter Kortrijk naar Cercle, voorlaatste toen, wat vreemd, maar dat had alles te maken met het bijzonder professionele plan. Dat werd me helder en overtuigend gebracht door Carlos Avina. Hij heeft bij mij de doorslag gegeven. Alles was in orde: bijna perfecte velden, uiterst professionele analyses met twee fulltime en één halftijdse video-analist, twee physical coaches, … En wat ook veranderd is na mijn moeilijke eerste zes maanden: er kwamen geen jongens meer uit Monaco die niet graag kwamen, die Cercle als een degradatie zagen. Ik had dat eerder wel al gevoeld toen ik nog bij KV Kortrijk speelde: die jongens leken niet gemotiveerd. Dat is veranderd met de komst van spelers als Popovic, Utkus… Vandaag is de leuze van Cercle dat het de hardst werkende ploeg van eerste klasse is. Dat betekent: oefeningen vóór de training, ná de training, vetmetingen enzovoort…. Op alle niveaus superprofessioneel. En weet je wat ik ook niet onbelangrijk vind? Onze geografische ligging, naast Club Brugge. Iemand als Ravych kreeg bij Club geen kansen, maar bij Cercle krijgt hij die wel.”

“De leuze is: de hardst werkende ploeg van eerste klasse”

“Je zal mij niet horen zeggen dat Cercle kan doorgroeien tot een vaste subtopper, maar ik hoop wel tot een stabiele middenmoter. Wat niet evident is, want dan moet je elk jaar weer sterkhouders die vertrekken zoals Ueda kunnen vervangen. Het gevoel dat Cercle Monaco-B is, bestaat al een jaar of twee niet langer.”

Thibo Somers (jeugdproduct en nu aanvoerder):

“Als ik mijn eerste jaar vergelijk met nu, zijn er heel veel stappen gezet. Het is alleen maar professioneler geworden. Qua data, qua voeding, qua alles eigenlijk. Op training wordt er nu heel hard met data gewerkt. Elke training moeten bepaalde waardes en cijfers gehaald worden. Worden die niet gehaald, dan worden er na de training nog wat sprints of high speed runs aan toegevoegd. Nieuwe spelers trekken soms echt hun ogen open van de intensiteit waarmee hier getraind wordt. Maar het is niet alleen de manier van trainen die het verschil maakt. Zo is ook de voeding veel professioneler geregeld. We worden ook dagelijks voor en na training gewogen, waarbij men onregelmatigheden in vraag stelt en ook kijkt naar ons vochtverlies. Echt alles wordt met een vergrootglas bekeken.”

“We kunnen het nu elke ploeg moeilijk maken”

“Bij het begin van het seizoen worden ook individuele targets opgesteld. Sommigen willen meer spiermassa kweken, anderen willen een lager vetpercentage of willen explosiever worden. Afhankelijk van je target krijg je dan ook een mentor toegewezen die je begeleidt. Het is een wereld van verschil in vergelijking met enkele jaren geleden, maar je ziet ook wel dat het rendeert. En dat is niet onbelangrijk, want deze manier van werken vraagt veel energie – ook omdat de coach geen verslapping duldt -, maar net omdat we weten dat het resultaat oplevert, gaan we erin mee. Als we doen wat we moeten doen, dan kunnen we het moeilijk maken voor elke ploeg. Cercle heeft de laatste jaren een nieuwe filosofie gecreëerd en alles wordt eraan gedaan om daarmee succesvol te zijn. Het werkt echter enkel als alle neuzen in dezelfde richting staan. Zo niet, dan zakt de structuur ineen.””