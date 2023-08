Cercle neemt volle buit mee naar huis na sterke tweede helft tegen STVV

Cercle Brugge heeft zondag op de vijfde speeldag van de Jupiler Pro League de drie punten mee naar huis genomen op bezoek bij STVV. De Vereniging won met 0-2 en rukt in de stand met negen punten voorlopig op naar plaats vijf. STVV zit na een sterke seizoensstart nu al drie wedstrijden zonder zege en wordt tiende met zeven punten.

Er vielen op Stayen geen doelpunten te noteren voor de pauze, maar toch bleven de supporters niet op hun honger zitten.

Boeiende partij

Zowel De Kanaries als de Vereniging hadden zin om er iets van te maken en zorgden voor een boeiende partij. Cercle was beter aan de bal, maar STVV had de beste kansen. Met Aboubakary Koita beschikte de thuisploeg ook over de gevaarlijkste man op het veld.

Somers scoort tijdens jubileummatch

Sint-Truiden kwam slapjes terug uit de kleedkamer en werd na de pauze geleidelijk aan weggedrukt door de Brugse bezoekers, die de bal nog zelden aan de thuisploeg gaven. STVV kwam een eerste keer goed weg nadat aanvoerder Thibo Somers, die zijn 100e competitieduel speelde voor de Vereniging, en Yann Gboho een gemeten voorzet van Hugo Siquet niet in doel konden verwerken. Iets na het uur was Somers wel succesvol bij de afwerking. Hij werkte een knappe combinatie in het Truiense strafschopgebied koelbloedig af.

Kevin Denkey stelde de zege niet veel later helemaal veilig. De bezoekers diepten in het slot ei zo na uit tot 0-3, maar troffen zowel de paal als de lat.