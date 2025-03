Cercle naar Relegation Play-off na 3-0 verlies bij Anderlecht

Op de dertigste en tevens laatste speeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League zijn Sint-Truiden en Cercle Brugge veroordeeld tot het spelen van de Relegation Play-off, samen met rode lantaarn Beerschot en KV Kortrijk, de voorlaatste in de stand. Die laatste twee clubs waren eerder al zeker dat ze deelname aan de strijd tegen de degradatie niet meer konden ontlopen.

De opdracht voor OHL in het rechtstreekse degradatieduel met STVV was op papier simpel: winnen tegen STVV en dan was een verlengd verblijf in de hoogste afdeling een feit. De thuisploeg kende een droomstart en kwam nog voor het kwartier op voorsprong, toen Siebe Schrijvers een tweede bal in één tijd op de slof nam: 1-0 aan Den Dreef.

Mistasten in de thuisverdediging zorgde er echter voor dat Adriano Bertaccini vanuit een schuine hoek richting Tobe Leysen mocht. De STVV-topschutter knalde in de korte hoek de gelijkmaker staalhard tegen de netten: 1-1. Na rust maakten de Limburgers het zichzelf moeilijk na de tweede gele kaart en uitsluiting voor Rein Van Helden. Oscar Gil zette OHL niet veel later opnieuw op voorsprong. Ondanks de manmindersituatie scoorde Bertaccini na 74 minuten de gelijkmaker: 2-2. Tien minuten voor affluiten trapte Schrijvers vanop de stip de Leuvenaars voor de derde keer op voorsprong: 3-2.

STVV is zo met 31 punten op twee na laatste. Cercle verloor met 3-0 bij Anderlecht en is met 32 punten op drie na laatste. OHL eindigt met 37 punten op de elfde plaats en speelt de Europe Play-off. Daarin ontmoet het Dender, dat gered is ondanks een 2-1-nederlaag in Mechelen.

Op Malinwa zag de promovendus na rust donderwolken opduiken toen Daam Foulon er na 54 minuten op hoekschop 1-0 van maakte. Na 65 minuten verdubbelde Benito Raman de voorsprong, voor Dender kwam er na 73 minuten een levenslijn via Lennard Hens: 2-1. Gezien de resultaten in de andere wedstrijden was Dender uiteindelijk toch nog gered.

Beerschot sloot af met een nipte thuisnederlaag tegen Westerlo. Diep in de toegevoegde tijd van de eerste helft kwam de thuisploeg op achterstand nadat een discutabele strafschop werd toegekend aan Westel. De Amerikaan Griffin Yow trapte de de bezoekers uit de Kempen op voorsprong in het Olympisch Stadion: 0-1. Een kwartier voor affluiten kwam de thuisploeg langszij na een owngoal van Rommens: 1-1. Westerlo ging toch nog met de zege aan de haal dankzij een binnentikker in de slotfase van Roman Neustadter: 1-2.

Speelschema

Het speelschema van de Relegation Play-off ligt al een tijdje vast. Op 28 maart start de strijd om het behoud waarin de vier laatste teams uit de reguliere competitie van de Jupiler Pro League het tegen elkaar opnemen.

In deze play-off tegen de degradatie worden er zes speeldagen afgewerkt en is er geen puntenhalvering. Cercle begint met 32 punten, eentje meer dan STVV. KV Kortrijk sprokkelde op de valreep nog drie gouden punten int Gent en heeft nu 26 punten, acht meer dan Beerschot.

De laatste twee teams zakken naar de Challenger Pro League, terwijl de nummer twee barrages speelt tegen de winnaar van de Promotion Play-off in tweede klasse. In de Challenger Pro League stijgen de kampioen en vicekampioen rechtstreeks, terwijl de nummers drie tot en met zes in een play-off terechtkomen. De winnaar daarvan gaat naar de barrage.