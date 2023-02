Cercle moet tevreden zijn met een 2-2 tegen buur Club Brugge

Cercle Brugge kon het overwicht in de stadsderby niet omzetten in winst en kan dus best tevreden zijn met een gelijkspel tegen Club dat twee keer uit het niets op voorsprong kwam via Lang en Nielsen. Groen-zwart kon via Denkey en een zeer bedrijvige Somers twee keer gelijkstellen. Men had wellicht liever drie punten gezien, maar als je niet kan winnen moet je maken dat je niet verliest. En dat gold ook voor de landskampioen.

Sfeer was er wel in het Jan Breydelstadion met spandoeken en vele vlaggen. De ruim vierduizend fans van Club lieten zich horen en tooiden hun vak voor aanvang met vuurwerk. Aan de andere zijde zorgde vak 213 van Cercle voor een grote tifo.

Bondscoach in de tribune

Geen Mata en Mechele in de verdediging bij Club. Nielsen kwam opnieuw in de ploeg op het middenveld. Lang trok naar zijn geliefkoosde linkerflank ten koste van Sowa wat dan weer ruimte gaf voor Jutgla in de spits. Bij Cercle keerde Daland na zijn schorsing terug in de ploeg. Met bondscoach Tedesco in de tribune en na een minuut stilte voor assistent-scheidsrechter Thibault Holvoet die op 28-jarige leeftijd overleed, werd de Brugse derby op gang getrapt.

Cercle zorgde meteen voor een hoge pressing en kreeg na vier minuten evenveel hoekschoppen waar het weinig mee kon doen. Club startte dramatisch en had het moeilijk met het spel van de thuisploeg. Aan weerszijden waren er wat halve kansen, bij een doelpoging stond dan weer een goede Mignolet of Majecki in doel.

Lang VAR-moment

Die laatste was vooral attent bij een poging van Jutgla. Iets voorbij het kwartier was het prijs voor blauw-zwart. Jutgla, weer hij, ontsnapte aan de buitenspelval en bediende Lang die voor de 0-1 zorgde. De VAR kwam nog lang tussen om te zien of er toch geen offside was, maar de goal werd uiteindelijk goedgekeurd.

Cercle gaf niet af. Balverlies van Buchanan zorgde dat Mignolet dit kon rechtzetten. Zo bleef het aangename derby en moest Meijer geblesseerd naar de kant. In minuut veertig kreeg blauw-zwart een eerste hoekschop en dat toonde tot wat de landskampioen in de eerste helft amper in staat was. Een dominant Cercle ging zo misschien wel onverdiend met een achterstand de rust in. Club voetbalde te paniekerig op de eerste helft maar had aan een snedige tegenaanval genoeg om te scoren.

De tweede helft was amper vijf minuten bezig toen Francis Somers kon diep sturen op de rechterflank. Hij behield het overzicht en legde af tot bij Denkey die met zijn achtste goal van het seizoen overhoeks kon binnentrappen. Meteen daarna claimde Club een strafschop, maar daar was weinig van aan.

Cercle geeft niet op

Op het uur was Cercle daar opnieuw. Daland zette zijn hoofd onder de bal maar Mignolet pakte uit met een knappe save. Weinigen hadden het verwacht, maar opnieuw was het Club dat kon scoren. Een knappe goal overigens van Nielsen die vanuit de tweede lijn vrij kon aanleggen.

En opnieuw gaf Cercle niet op. Bij de vijftiende hoekschop was het prijs. Somers kopte die buiten het bereik van Mignolet in doel. Het jeugdproduct van Cercle bleef maar lopen. Deze keer kon hij de ingevallen Kehrer bedienen maar Hendry zat er goed tussen.

Het laatste kwartier stond bol van de vele vervangingen. Het bleef spannend, gescoord werd er niet meer. Zo kreeg deze toch wel spektakelrijke derby geen winnaar. Het werd 2-2. Vooral voor Cercle meer dan verdiend. Club blijft onder Parker nog steeds zonder winst in het Jan Breydelstadion. Maar die winst zou niet verdiend geweest zijn.

(ACR/ Foto Belga)