Cercle met tienen in het verlies tegen AA Gent en zo goed als uitgeteld in PO 2

Cercle voetbalde een kwart van de wedstrijd mee met AA Gent. Toen het met tien viel na een tweede gele kaart voor Ravych kregen we een andere match. De Buffalo’s wonnen dan uiteraard gemakkelijk met 0-4. Hun voorsprong op Cercle in de Europe play-offs bedraagt met nog drie matchen te gaan nu al acht punten. Voor groen-zwart zit het seizoen er zo goed als op.

In aanloop naar de wedstrijd toonden beide trainers veel respect voor elkaar en hun team. Muslic kwam bij Cercle opnieuw met een zeer jong elftal tussen de lijnen. De gemiddelde leeftijd van alle namen bedroeg slechts 22,9 jaar. Daland, Gboho en Francis mochten opnieuw starten. Marcelin was ziek. Van der Bruggen tegen zijn ex-ploeg en Hotic waren er niet bij van bij de aftrap. Vanhaezebrouck moest het zonder de geblesseerde Odjidja doen. Hij kon wel opnieuw rekenen op Hjulsager.

Cercle begon zonder aarzelen aan de match, maar het was Gent die na vijf minuten al dicht bij een goal was. Orban toonde voorin dat je hem geen moment vrijheid mag geven. Gelukkig voor Cercle trapte hij naast de kooi van Majecki. Die werd even nadien op de proef gesteld, maar de Pool zat er letterlijk met een hand tussen op een open kans voor Hjulsager. Daarna had aan de overzijde gewezen doelman Nardi bij Gent een kattensprong in huis op een kaatsend schot van Deman. Ook Siquet kwam nog voor het doel van de bezoekers, maar hij moest teveel naar rechts uitwijken en zag zijn poging voorlangs gaan.

Cercle was nog steeds ongeslagen in de Europe Play-offs, net als hun tegenstrever. Al kregen zij enige meeval toen Ravych met een tweede gele kaart, vijf minuten na de eerste, van het veld werd gestuurd. Het thuispubliek ging niet akkoord met die beslissing en ook de spelers en Muslic gingen bij scheidsrechter Lardot verhaal halen. Die schoof de trainer van Cercle nog een gele kaart onder de neus. Voorafgaand op de overtreding was de bal al of niet over de zijlijn gegaan. Cercle had daar liever een inworp voor gezien en voelde zich dus terecht benadeeld.

De waarde van de match zakte ook meteen als een pudding in elkaar. Cercle dacht nog weinig aan aanvallen en Gent wachtte rustig af om gepast tegen te prikken. In aanloop naar de rust zorgde Cuypers na een mooie aanval bij de Buffalo’s voor de 0-1. Doelpunt nummer 22 voor de spits van Gent. En meteen ook de score bij de rust.

Na die rode kaart in de eerste helft voerde Muslic geen vervangingen door. Hij schoof met zijn pionnen en vooral Siquet moest als rechtsachter fungeren. Bij aanvang van de tweede helft kwam er dan toch een nieuwe speler. Van der Bruggen viel in. Gboho bleef in de kleedkamer. Het was Gent dat overigens al na vijf minuten kon scoren. Opnieuw op aangeven van Kums. Dit keer was Orban de afwerker. Jammerlijk voor het thuispubliek deed hij er iets voorbij het uur nog twee goals bovenop: 0-4..

Cercle leek terecht in zak en as. Muslic voerde een paar vervangingen door. De laatste was Vanhoutte die in het spel kwam. Hij kreeg een voorstel van Cercle om zijn contract open te breken maar zijn manager zou blijkbaar voor een hoger bod willen gaan. Gent zou kandidaat zijn. Denkey had even voor die vervanging nog een eerredder aan de voet, maar trof de paal. Zo bleef het bij een overdreven 0-4. Al kan je als topschutter ook nog onbegrijpelijk missen. Cuypers schoof de 0-5 naast de kooi van Majecki. (ACR)