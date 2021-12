Cercle lacht, Club bloost na de Brugse derby

Bij groen-zwart hadden ze zich geen mooier eindejaarsgeschenk kunnen wensen. Eén met een gouden strik. Cercle kon voor het eerst sinds 2013 de derby winnen. Voor Club eindigt 2021 in mineur. Blauw-zwart was vooral in de eerste helft onherkenbaar.

Nochtans was de spelstijl van Cercle – met een hoge druk en twee, drie spelers in de verdediging op de man in balbezit – niet onbekend bij de landskampioen. “We wisten dat het een pittige wedstrijd ging worden en de staat van het terrein maakte het ons moeilijker om te combineren”, analyseert Philippe Clement het verlies van zijn ploeg. “We waren niet goed genoeg om veel meer kansen af te dwingen. Cercle heeft meer zijn momenten gepakt dan wij. En bij onze mogelijkheden zijn we op een goede Didillon gestoten.”

De Franse doelman realiseerde een vierde clean sheet dit seizoen. Nochtans kreeg hij een maand geleden nog kritiek dat hij geen punten voor zijn ploeg won. De voorbije weken is hij echter wel in goede doen. Niet toevallig nadat zijn doublure, de Braziliaan Warleson, op training goed bezig was en hiervoor werd beloond met een contractverlenging.

Geen goal voor Club

Club kon de voorbije 23 matchen scoren. In de 24ste, uitgerekend de derby, lukte het niet. “De voorbije weken ging dat vlot. Vandaag niet. Het is teleurstellend dat we dat doelpunt niet gemaakt hebben. Dit maakt het in de eindafrekening en de perceptie een heel groot verschil”, aldus Clement die vindt dat zijn ploeg het tot dusver dit seizoen vooral in de beker goed deed. “Europees hadden we voor de loting hoge ambities. Na de loting zou elk punt een stunt zijn. Uiteindelijk werden het er vier in twee heel goede wedstrijden. Dat is op zich positief. Maar in de competitie hebben we te weinig punten gehaald.”

“Na Nieuwjaar zullen we een betere reeks moeten neerzetten. Alle focus moet daarop en op het bekerverhaal”, weet de trainer van Club dat nu zeven punten achterstand telt op leider Union. “Er komt straks met de Canadees Buchanan reeds een aanvallende versterking bij. Voor een aantal jongens die pas eind augustus arriveerden, volgt er een trainingskamp. Zodat ze zich binnen de kern verder kunnen aanpassen. Trainen is er de voorbije zes weken weinig geweest. Het ging van wedstrijd naar wedstrijd en dat zal na Nieuwjaar minder het geval zijn, waardoor je nog meer accenten kunt leggen en dingen kunt verbeteren”, besluit Clement.

Matondo

Aan de andere zijde van het Jan Breydelstadion was de euforie uiteraard groot, met gezang in de kleedkamer en er werd getrakteerd op pizza. Didillon ontpopte zich tot man van de match. Voorin toonde Matondo nog maar eens zijn meerwaarde. De interesse in de Welshe spits zal groeien, dus doet groen-zwart er misschien best aan om zijn optie bij Schalke 04 zo vlug mogelijk te lichten en de aanvaller definitief vast te leggen.

Daarnaast mag men bij De Vereniging niet denken met die 25 punten de schaapjes op het droge te hebben. Men moet de eerder aangekondigde versterkingen, op de posities waar het nodig is, doorvoeren. Opvallend ook: in de derbykern zaten acht jeugdspelers. De helft van hen verscheen aan de aftrap. Vanhoutte nam de plaats in van de geschorste Da Silva Lopes. “Met een vier op zes tegen Club mogen we ons wel Ploeg van ’t stad noemen”, glundert de middenvelder. “We hebben de wedstrijd niet aangevat om ons doel te verdedigen. We kozen voor de aanval en de snelle omschakeling.”

Vanhoutte, die zondagavond nog werk te doen had voor school, moest zich toch wel even in de wang knijpen. “Vanaf mijn veertiende, dus ook bij de jeugd, kruiste ik telkens de twee data van de Brugse derby aan. Gisterenavond op hotel heb ik nog met Robbe Decostere op kamer herinneringen bovengehaald. Uiteraard de goede. Winnen met de eerste ploeg is voor mij nu wel de eerste keer. Jammer dat onze fans dit niet live konden meemaken. We speelden zeer snedig, waren dapper in de duels en verdedigden vooruit. Dat was onze verdienste. Het was verdiend. Dat is mijn perspectief. Misschien niet objectief. Maar ik ben daar redelijk eerlijk in. Ons spel is iets directer geworden. Op het einde konden we de match doodmaken. En op bepaalde fasen heb je ook wel geluk nodig. We staan nu met 25 punten mooi in de buik van het klassement”, aldus Vanhoutte.

Oefenkamp

Cercletrainer Dominik Thalhammer was tevreden, ook vooral omdat het gameplan door zijn spelers tot in de kleinste details werd uitgevoerd. Hij trok zondag na de winst samen met zijn gezin de stad in om te vieren. Maandag reist hij met hen voor een skivakantie naar zijn thuisland Oostenrijk om dan na Nieuwjaar meteen weer te verzamelen. Als de coronamaatregelen het toelaten, is er voor Cercle van dinsdag 4 tot en met zondag 9 januari 2022 een oefenkamp in Spanje, in La Torre in Roldán ten zuiden van Murcia. Ook het Duitse Werder Bremen, het nummer zeven uit de tweede Bundesliga, is er te gast en speelt er op zaterdag een oefenmatch tegen Cercle.

Blauw-zwart trapt ook in Spanje het nieuwe jaar af. Dit keer in Marbella. Club trekt van maandag 3 tot en met zondag 9 januari naar de Spaanse badplaats om zich voor te bereiden op het vervolg van de competitie en de beker. Op woensdag 5 januari om 15.30 uur spelen zij een oefenmatch tegen de Duitse tweedeklasser Karlsruher SC en de voorlaatste dag ontmoeten ze Feyenoord Rotterdam om 12.30 uur. Na de stage neemt Club het op 15 januari in eigen huis op tegen STVV. Cercle trekt een dag later naar Eupen. (ACR)