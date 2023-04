Cercle kan op Antwerp voorsprong niet vasthouden en verliest met 2-1

Cercle heeft met het oog op een eventuele plaats bij de eerste acht geen goede zaak kunnen doen. Op Antwerp zag het er even goed uit toen Hotic, na lang opnieuw in de basis, bedankte met een goal. Diep in de tweede helft maakte de thuisploeg die achterstand echter ongedaan. Eerst was er een knullige owngoal van Popovic en nadien zat het groen-zwart nog meer tegen toen het nog maar eens een dubieuze penalty tegen kreeg, de zoveelste dit seizoen.

Na het resultaat van Anderlecht eerder op de dag (0-0 tegen Westerlo) en vooral Charleroi zaterdagavond (winst tegen Zulte Waregem) deed Cercle er best aan niet te verliezen om in de race te blijven voor de top acht. De Bosuil was in het verleden echter altijd een moeilijke verplaatsing. De laatste keer dat groen-zwart er in eerste klasse nog eens won was van in december 1995 geleden. Precies een jaar geleden, op 9 april 2022, boekte Cercle er op de laatste speeldag van de competitie wel een gelijkspel (1-1).

9 april is overigens de verjaardag van de Vereniging. Zondag was dat 124 jaar. De meegereisde aanhang toonde dit met een toepasselijk spandoek ‘124 jaar dé mooiste’. Trainer Muslic wilde dat Cercle voor het eigen gekende spel ging en zich niet aan de tegenstander aanpaste. In de wedstrijdselectie koos hij in de plaats van de geschorste Deman voor Hotic die sinds half januari nog eens aan de aftrap kwam. Op die ene wissel na bleef hetzelfde elftal als tegen Kortrijk. De uit schorsing terugkerende Denkey nam plaats op de bank.

De thuisploeg, reeds zeker van deelname aan de champions play offs, kon weer rekenen op topscorer Janssen. De Nederlander maakte zijn rentree na een kuitblessure. Hij was dit seizoen reeds goed voor zestien goals, een meer dan Ueda bij Cercle. Het was uitkijken of beiden hun aantal in het onderling treffen konden aandikken.

Minuut stilte

Vlak voor de aftrap werd een minuut stilte gehouden voor de 11-jarige Jack, de jonge Antwerp-supporter die vorige week het leven liet na een ongeval op zijn school in Ekeren. In het doel bij Cercle opnieuw Majecki die vorige week na zijn heroptreden duidelijk stelde dat hij de nummer één is. Hij zette dit op Antwerp in het openingskwartier kracht bij door Janssens van een goal te houden. Het was overigens een zeer intense eerste helft met veel duels, maar een gebrek aan doelrijpe kansen. En als er dan eens een kwam was het voor Cercle. Hotic liet die niet liggen.

De aanvaller bedankte zijn coach voor de langverwachte basisplaats met een goal. Ueda kreeg de bal moeilijk onder controle, Gboho vond op die manier Hotic en die gaf Butez het nakijken: 0-1. Meteen de score bij de rust waarin groen-zwart het tot dan bijzonder goed aanpakte en voor het doelpunt via Daland nog een kopkans versierde. Een poging van Ueda werd door Butez geneutraliseerd.

Bij aanvang van de tweede helft kwam Da Silva Lopes in de plaats van aanvoerder Van der Bruggen. Bij Antwerp nam Kerk de plaats in van Balikwisha. Het was Cercle die na de rust het beste begon en geregeld dreigde maar Antwerp kwam nadien meer en meer opzetten. Een doelpunt van Kerk werd afgekeurd wegens voorafgaand buitenspel van De Laet. The Great Old kwam uiteindelijk ruim een kwartier op gelijke hoogte, zij het met wat meeval en de hulp van Popovic die zijn 50ste wedstrijd voor Cercle speelde. Na een hoekschop kreeg hij de bal niet van de lijn weg en knalde die zelf knullig in het dak van het doel. Een zeer bizarre owngoal was het, maar het stond wel gelijk.

In het slot kreeg Antwerp waar ze bij Cercle al langer voor vreesden: een nieuwe strafschop tegen. Het was al enkele weken geleden, maar hij kwam er toch en opnieuw dubieus. Somers roerde al of niet de bal met de arm in of buiten de zestien. Bij het bekijken van de beelden zag scheidsrechter Van Driessche er een penalty in. Alderweireld zette die om en zo verloor Cercle uiteindelijk nog. Groen-zwart blijft zo met tegenval op de tiende plaats. Een plaats bij de eerste acht ligt nu nog verder weg. Zaterdag is STVV op bezoek in Brugge.

(ACR)