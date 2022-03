Cercle kan knappe match tegen Genk niet afronden met winst

Cercle Brugge en Racing Genk verdeelden zaterdagnamiddag de punten in het Jan Breydelstadion. Groen-zwart vergat het bij een 2-0 via Matondo en Miangue af te maken. De Limburgers scoorden daarna in vijf minuten twee keer. 2-2 was dan ook billijk het gelijke spel.

Bij Cercle ontbrak aanvoerder Van der Bruggen. Zijn plaats werd ingenomen door Vanhoutte die ook de taak van kapitein op zich nam. Op de vorige speeldag blesseerde doelman Didillon zich aan de hand, maar speelde toch de match uit.

Diagnose wees nadien een vingerbreuk uit zodat de keeper in de reguliere competitie niet meer in actie komt. De Braziliaan Warleson nam zijn plaats in onder de lat. Ook Popovic was er wegens een voetblessure niet bij. Utkus speelde hierdoor centraal achterin naast Daland.

Cercle-coach Thalhammer voor aanvang van de wedstrijd: “Toen ik hier in november aankwam, stonden we zeventiende. Nu staan we negende. Voor ons is het vandaag dus geen ‘do or die’ om nog bij die eerste acht te raken. We willen gewoon een statement maken.”

December 2013

De laatste keer dat Cercle tegen Genk de drie punten thuis kon houden dateerde van december 2013. De heenmatch eindigde op 1-1. Groen-zwart speelde toen zijn beste match tot dan wat het nodige vertrouwen gaf om aan die welgekende remonte te beginnen.

Groen-zwart startte zaterdagnamiddag voor zo’n zesduizend toeschouwers niet onaardig aan de wedstrijd en kreeg in het openingskwartier een paar doelpogingen. Denkey kopte over en Matondo kwam net iets te laat. Aan de overzijde was er een geplaatste kopbal van Onuachu waar Warleson goed bij zat.

Racing Genk won vorig weekend van KV Kortrijk. Bernd Storck koos tegen zijn gewezen ploeg voor vrijwel dezelfde basisploeg, op één naam na: Preciado kwam in de ploeg voor Munoz.

Verdiende goal

Net voor het halfuur probeerde Deman het bij de thuisploeg met een knappe omhaal na een hoekschop van Hotic, maar ook die bal miste het kader. Even later viel dan toch de verdiende goal voor Cercle.

Matondo kreeg randje buitenspel met wat geluk de bal mee, dribbelde knap Sadick en ook doelman Vandevoordt en deponeerde rustig de 1-0 in het lege doel. Voor Matondo zijn negende goal van het seizoen. De actie van Denkey die aan de goal voorafging mocht ook gezien worden.

Genk leek niet te zijn aangeslagen en op een snelle tegenprik kon Ito alleen op Warleson afgaan, maar de keeper van Cercle stond pal. Cercle ging voor de rust nog op zoek naar een tweede treffer door druk te zetten, maar die kwam er niet. Zo bleef het na een goede eerste 45 minuten 1-0.

Score verdubbelen

Storck voerde bij Genk bij aanvang van de tweede helft maar liefst drie vervangingen door. Dat leek op het eerste zich niet veel verandering te brengen, want het was Cercle dat de score kon verdubbelen.

Op een scherp aangesneden hoekschop van Hotic kopte Miangue de bal tegen de touwen die meteen een ‘ik word vader’ gebaar maakte. Een minuut later was Cercle daar opnieuw, maar Denkey kreeg de bal niet over de lijn. Geen 3-0, maar in luttele minuten wel 2-2.

Warleson had een knappe reflex in huis op een schot van Onuachu, maar de ingevallen Bongonda stond iets minder hoog dan Miangue en kon in de herneming binnentikken. Het doelpunt werd ook door de VAR gevalideerd. En daar bleef het niet bij. Preciado kreeg op rechts te veel vrijheid om Heynen te bedienen en die kreeg op zijn beurt ruimte om met een halve omhaal te scoren: 2-2.

Rentree voor Somers

Na een dol vierde kwartier leek de match niet stil te vallen. Daland kopte na een kort genomen hoekschop van dichtbij over. En voor Genk trapte Ito overhoeks op de paal.

Bij Cercle mocht Somers zijn rentree maken. Hij zorgde in de heenmatch voor de goal en kwam nu in de plaats van Deman.

Somers raakte meteen betrokken in de eerste daaropvolgende aanval. Hij kopte de bal tot bij Matondo, die bereikte Denkey, maar de Togolees zag zijn trap op de lat ketsen. Zo bleef het een intense wedstrijd tussen twee teams met een open vizier, die tot een kwartier voor het einde nog alle kanten uit kon. Want de snelle Genkse tegenprikken bleven voor gevaar zorgen.

Geen kaarten

Bij het ingaan van het slot zocht Genk het gestalte van Onuachu op. Op één van die situaties kopte hij op de vuisten van Warleson. Een winnend doelpunt kwam er niet meer en zo moest Cercle zich tevreden stellen met een gelijkspel.

Groen-zwart kreeg de kans de match definitief te beslissen maar zag meteen daarna een dubbele voorsprong in vijf minuten teniet gedaan. Opvallend: geen kaarten in de wedstrijd. Een top acht zal moeilijk worden al is de strijd nog niet gestreden. Volgend weekend speelt Cercle opnieuw thuis tegen KV Kortrijk.

(ACR)