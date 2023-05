Cercle heeft aan een punt niet voldoende, Gent gaat Europa in

Cercle Brugge heeft het KAA Gent op de vierde speeldag in PO 2 zeker niet gemakkelijk gemaakt. Groen-zwart kwam zowel voor als na de rust op voorsprong, maar de Buffalo’s konden twee keer tegenscoren. Door het eerdere verlies van Standard was de 2-2 voor het team van Vanhaezebrouck voldoende om volgend seizoen Europees voetbal te spelen.

Na de uitschakeling in de Belgische beker en de mooie 3-4 winst in de reguliere competitie was het derde keer dit seizoen dat Cercle naar de Gentse Ghelamco Arena trok. “Het wordt een fantastische match in een mooi stadion tegen een topteam. Bovendien is het een avondmatch. Voor dit soort wedstrijden hebben we hard gewerkt. Als we met zijn elven op het veld kunnen blijven, kunnen we Gent uitdagen”, zei Cercletrainer Muslic vooraf.

Ups en downs

De match van de week ervoor in Brugge was volgens de coach verdedigend een slechte dag. “Er was een mindere prestatie van de drie centrale verdedigers. Maar dat hoort bij hun ontwikkeling. Op die leeftijd heb je ups en downs”, klinkt de coach. Ravych kreeg al vrij vroeg een rode kaart en Daland en Popovic hadden het moeilijk tegen het Gentse aanvalsduo Orban en Cuypers. Het was vooral aan hen om de Buffalo’s zaterdag in eigen stadion over de Europese streep te trekken. Gent had aan een zege en door het verlies van Standard eerder op de dag zelfs met een punt genoeg om ook volgend seizoen deel uit te maken van een competitie buiten ons land.

Muslic gaf het donderdag in aanloop naar de match reeds aan dat hij spelers met heel wat speelminuten achter hun naam en na een lang seizoen rust wilde gunnen. Een van hen was Popovic. Ook Siquet bleef aan de kant. Centraal achterin nam Van der Bruggen plaats tegen zijn ex-ploeg, naast Marcelin die opnieuw een kans kreeg. Somers schoof op rechts een rij achteruit. Voorin mocht Denkey naast Ueda postvatten. Bij Gent kon Vanhazebrouck niet rekenen op Okumu, Lemajic, Marreh, Nurio en Depoitre. Odjidja nam plaats op de bank.

Penalty

De thuisploeg kon al vrij vroeg op voorsprong komen, maar de schoten van zowel Hjulsager als van topschutter Cuypers waren niet voldoende om Majecki te verschalken. Aan de overzijde was dan weer een goede parade van Nardi nodig op een schot van Gboho. Na ruim een kwartier was het wel raak voor Cercle. Een schot van Denkey werd eerst nog van de lijn gekeerd, maar niet veel later lukte het wel. Somers bracht de bal prima voor doel en Denkey zorgde voor de 0-1. Niet echt verrassend op dat moment, want groen-zwart nam stilaan het commando over en bleef het vervolg van de eerste helft het meeste gevaar creëren. Cercle trok zo met het kleinste verschil naar de kleedkamers.

Het antwoord van de thuisploeg liet in de tweede helft niet lang op zich wachten. Het was wie anders dan Orban die voor de gelijkmaker zorgde. Zijn twintigste doelpunt in evenveel matchen. Die goal gaf Gent duidelijk zuurstof. Majecki kon een owngoal van Da Silva Lopes verhinderen. Even later stond ook Nardi op de goede plaats op een poging van Ghobo. Meteen daarna floot scheidsrechter Lambrechts voor een penalty voor groen-zwart. De Sart had Denkey aangetikt. Dat zag ook de VAR en Ueda zette de strafschop om. Voor hem zijn 21ste goal van het seizoen. Twee minuten later stond het zelfs ei zo na 1-3, maar Denkey trof de paal. Een doelpunt kon Gent helemaal knock-out slaan. Maar hun doelpunt van de verlossing kwam er dan toch. Vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd pikte ook Cuypers zijn goal mee. Een hele belangrijke voor Gent. Hij scoorde in twee tijden. Lambrechts floot voor buitenspel, maar de VAR zag het anders en 2-2.

Europa voor Buffalo’s

De Buffalo’s gaan zo Europa in. Al was het in de bijkomende tijd voor hen nog even schrikken toen Ueda zo maar uit het niets opdook. Met nog twee speeldagen te gaan zit het seizoen voor Cercle erop. Ondanks dat ze geen bijkomende prijs behalen kan men toch op een mooi en geslaagd seizoen terugblikken. (ACR)

KAA Gent- Cercle Brugge 2-2.

Cercle Brugge: Majecki, Marcelin, Van der Bruggen, Daland, Somers, Francis (75’ Popovic), Da Silva Lopes, Deman, Gboho (87’ Hotic), Denkey (80’ Siquet), Ueda.

Doelpunten: 16’ Denkey 0-1, 49’ Orban 1-1, 70’ Ueda (pen.) 1-2. 85’ Cuypers 2-2.

Gele kaart: 73’ Francis, 81’ Orban.