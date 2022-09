Cercle-fan Stijn (23) slachtoffer van zinloos geweld na Brugse derby

Zijn oogkas is gebroken, net zoals zijn neus en kaak. Maar behalve de fysieke pijn blijft Cercle-supporter Stijn Dewitte met veel vragen achter. De jongeman werd vrijdagavond na de derby tegen Club Brugge langs achter aangevallen. “Net op het moment dat ik dacht dat we ‘veilig’ waren, gebeurde het.”

Bruggeling Stijn Dewitte (23) is een fervente supporter van Cercle Brugge. Vrijdag woonde hij samen met enkele voormalige leden van de KSA de wedstrijd tegen stadsrivaal Club Brugge bij. Voor, tijdens en na de wedstrijd was de sfeer tussen beide supportersgroepen grimmig, bevestigt de Brugse politie. “Al voor de wedstrijd waren er pogingen tot confrontatie tussen beide harde kernen”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. “Pogingen die we met onze ordediensten konden verhinderen. Tijdens de wedstrijd werd er Bengaals vuur afgestoken, wat leidde tot een incident in het bezoekersvak en meerdere feiten in de Noordtribune. Ook na de match werden confrontaties vermeden, maar waren er wel her en der nog spanningen tussen supporters die zich met elkaar vermengden in en buiten de stad. Maar er was veel politie aanwezig dus grote vechtpartijen bleven uit.”

Verwijten

Toch konden niet alle problemen vermeden worden. Dat bewijzen de zware verwondingen van Stijn. “Op de terugweg naar huis kregen we verschillende keren verwijten naar ons hoofd geslingerd”, vertelt de jongeman. “We bleven rustig en gingen er bewust niet op in. Net op het moment dat ik dacht dat we ‘veilig’ waren, gebeurde het toch.” Met ‘het’ bedoelt Stijn een laffe aanval langs de Koning Leopold III-laan – wellicht van fans van Club Brugge. Want, zo vertellen getuigen, ze droegen een outfit van blauw-zwart.

“Ze vielen me langs achter aan, waarop ik op de grond viel”, doet Stijn zijn verhaal. “Wat er daarna precies gebeurde, weet ik niet. Maar volgens mijn vrienden die erbij waren, bleven ze schoppen op mijn hoofd.” Pas toen andere supporters – waaronder ook aanhangers van Club Brugge – ingrepen, vluchtten de daders weg. “Hoeveel er op mijn hoofd hebben geschopt, weet ik niet”, gaat het slachtoffer verder. “Pas vanaf het moment dat ik in het ziekenhuis lag, herinner ik me nog alles.”

Nog operaties nodig

Stijn moet vrijdag opnieuw op controle naar het ziekenhuis, maar sowieso wachten hem nog enkele operaties. Een gebroken oogkas, kaak en neus: het verdict is dan ook hard. “Maar wat als er geen mensen hadden ingegrepen? Dan waren de gevolgen wellicht nóg erger geweest”, maakt zijn vader zich kwaad.

Stijn en zijn familie hopen vooral dat de daders snel opgepakt worden. “Waarom was zo’n geweld nodig? We hebben met niemand een discussie gehad, waren gewoon op weg naar huis … Is het enkel omdat ik een groen-zwarte sjaal droeg?”, vraagt de jongeman zich af. (MM)