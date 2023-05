Cercle eindigt zesde na knappe een 0-4 winst op Standard

Cercle Brugge maakte zaterdagavond in de Conference League play-offs door met 0-4 te winnen op Sclessin komaf met een verleden. Het was van april 1997 dat groen-zwart daar nog eens kon winnen. “Geweldig dat we in de top zes eindigen. Het gebeurt mij niet zo vaak” glundert Cercletrainer Miron Muslic. “Ik ben sprakeloos na wat de groep de laatste negen maanden heeft laten zien. We stonden ooit laatste en klommen op tot deze plaats.”

Het was een wedstrijd zonder inzet, maar daar wilde men bij groen-zwart niets van weten. Zoals het ganse seizoen onder Muslic koos Cercle opnieuw om de tegenstander vanaf minuut één te overtreffen met een hoge druk. En ook de kansen bleven in de aanvangsfase niet uit. Gelukkig was er bij de thuisploeg één iemand die nog niet in vakantiemodus stak. Doelman Bodart moest tot twee keer toe gepast tussenkomen.

Bij de derde kans, na nog geen zeven minuten, was het toch prijs. Marcelin duwde de bal tegen de touwen: 0-1. Voor de boomlange verdediger was het precies 952 dagen geleden dat hij nog eens kon scoren. Zijn vorige goal voor groen-zwart was tijdens de ruime 5-2 tegen KAA Gent in oktober 2010.

Diezelfde Marcelin ging later defensief in de fout waardoor Standard ei zo na kon tegenscoren. Gelukkig voor hem en Cercle stond het vizier van een gretige Canak niet goed afgesteld. Ondertussen gaven de thuisfans in de vorm van ‘verrader’ diverse keren gewezen trainer Deila, volgend seizoen bij Club Brugge, een passende behandeling met tifo’s en spreekkoren. Na 25 minuten ging het verschroeiende tempo bij de bezoekers wat liggen. Bodart zat toen reeds aan vijf saves. Aan de overzijde behield Majecki de nul.

In de tweede helft trok Cercle de lijn van in de eerste periode door. Na vijf minuten leverde dat zelfs een tweede goal op. Denkey zette vrij gemakkelijk de afscheidnemende Dussenne (ex-Cercle) in de wind en gaf Bodart het nakijken. Nummer elf voor de Togolese international. Meteen daarna kreeg topschutter Ueda de kans om het helemaal af te maken, maar de Japanner schoot hoog over.

Kevin Denkey viert de 0-2. © Belga

Tien minuten later toonde Francis hoe het wel moest. Na een heerlijke assist van Gboho werkte de Ghanees perfect af: 0-3. Da Silva Lopes had vooraf een gele kaart gekregen van scheidsrechter Van Damme. Zijn derde en hij mist zo de laatste wedstrijd tegen Westerlo.

Voor de thuisploeg was het ondertussen aftellen, maar bij Cercle wisten ze niet van ophouden en ook de vrijstaande Ueda pikte toch nog zijn doelpunt mee na een vrije trap van de ingevallen Hotic. De 22ste competitiegoal voor de spits die hiermee zijn marktwaarde nog wat opdreef. Jammer voor hem en ook voor Cercle scoorde ook eerder Cuypers bij Gent. Zijn teller voor de Gouden Stier staat nu op 24.

Een bijzonder gretig groen-zwart won met 0-4 op Sclessin. Onmiddellijk de grootste overwinning van Cercle tegen de Rouches sinds februari 1944. Na meer dan een mooi seizoen met een verdiende zesde plaats wordt de competitie zaterdag definitief afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Westerlo.

Het is de grootste overwinning van Cercle tegen de Rouches sinds februari 1944. © Belga

