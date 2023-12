Cercle duikt top zes weer binnen na vlotte zege tegen KV Kortrijk

Cercle Brugge heeft woensdagavond de openingswedstrijd van de negentiende speeldag in de Jupiler Pro League met 3-0 (rust: 1-0) gewonnen van rode lantaarn KV Kortrijk.

Na amper tien minuten veerde het Jan Breydelstadion voor de eerste keer recht, toen Alan Minda een vrije trap van Hugo Siquet tegen de netten kopte. Na tussenkomst van de VAR, die voorafgaand buitenspel had opgemerkt, werd het feestje echter afgeblazen. Vervolgens duurde het tot de blessuretijd van de eerste helft vooraleer de nul van het bord geveegd werd. Op hoekschop van Siquet liet aanvoerder Thibo Somers Tom Vandenberghe kansloos. Voordien was het de bezoekende doelman die met een reeks uitstekende reddingen zijn team had rechtgehouden.

Cerkeltje mocht zo met een 1-0 voorsprong gaan rusten en verdubbelde die vlak erna, dankzij de vijftiende van het seizoen van topschutter Kévin Denkey. Toen niet eens tien minuten later Minda de 3-0 in doel legde, was de wedstrijd helemaal gespeeld.

Voor de Vereniging was het de tweede zege op rij, na de overwinning van vorig weekend op het veld van OH Leuven. Voordien waren ze wat weggezakt met twee opeenvolgende nederlagen. Met 31 punten komt Cercle op de vierde plaats terecht. KV Kortrijk, waar met Joseph Akpala een interim-coach is aangesteld en er nog steeds geen opvolger is voor de ontslagen Glen De Boeck, is met amper tien punten laatste.

Woensdagavond staat er met KV Mechelen tegen Standard nog één duel van deze Kerstspeeldag op het programma. Ook donderdag, vrijdag en zaterdag zijn er wedstrijden in de Belgische hoogste klasse. Na de kerstdagen volgt op dinsdag 26 en woensdag 27 december nog de laatste speelronde van 2023.

De topper van de negentiende speeldag is pas voor zaterdagavond met de confrontatie tussen Anderlecht en Genk, de nummers twee en vijf in de tussenstand. De Limburgers konden de Europese uitschakeling afgelopen zondag doorspoelen met een makkelijke 4-0 zege tegen Kortrijk. Anderlecht gaf bij Antwerp een zege in het slot weg (1-1).