Cercle doet wat het moet doen en wint met 3-1 tegen STVV

Cercle Brugge blijft in de running voor een plaats bij de eerste acht. Groen-zwart klopte STVV met 3-1 dankzij een goede ingeving voor de rust van topschutter Ueda. Hij scoorde vanop de stip en nam nadien ook nog een veldgoal voor zijn rekening. Na de rust vonden de bezoekers aansluiting. De ingevallen Denkey maakte het nadien af.

Het leek erop dat Cercletrainer Muslic zijn team wat wijzigde in functie van de tegenstander. Deman kwam terug uit schorsing. Da Silva Lopes nam op het middenveld de plaats in van Van der Bruggen. Denkey begon ook voor deze wedstrijd op de bank.

De jeugd van Cercle werd voor aanvang op het terrein verwacht en Jules Verriest werd voor aardig wat aan toeschouwers in de bloemetjes gezet. De gewezen speler wordt volgende maand 77 jaar. Bij STVV verving Hara in de basiself Hayashi. Hoofdtrainer Hollerbach zat zijn tweede schorsing dag uit en werd vervangen door zijn assistent Rouvrois.

Cerclelegende Jules Verriest wordt binnenkort 77 jaar. © Belga

In het openingskwartier lag het spel in evenwicht en was het wat zoeken voor beide ploegen. Daland mocht wel van achterin op de wandel tot in de zestien, maar de Noor vergat af te drukken. Even later ging hij in het boekje van scheidsrechter Smet wegens een brilgebaar richting de grensrechter.

Het spel lag frequent stil en zo kwam er weinig tempo in de match. Ook niet na een half uur. De helft van het stadion lag in de zon, een meevaller voor de fans daar want aan wat te zien kregen konden weinig zich tot dan opwarmen. En dan valt er meestal een doelpunt uit de lucht.

Na balverlies bij de bezoekers kon Da Silva Lopes zich doorzetten. Eens binnen het strafschopgebied werd de middenvelder onderuit geschoffeld. Penalty. Ueda zette zich achter de elfmeter tegenover doelman Schmidt, zijn ploeggenoot op het voorbije WK. De Japanse spits van Cercle faalde niet en bracht met zijn zestiende goal van het seizoen groen-zwart op voorsprong.

Ueda scoorde zijn 16e en 17e doelpunt van het seizoen. © Belga

Net voor het ingaan van de rust in de drie minuten toegevoegde tijd werd het zelfs nog 2-0. Opnieuw balverlies bij STVV lag aan de basis. Ueda nam het op aangeven van Somers in dank af. Gezien de matige eerste helft mocht Cercle op die manier met een dubbele bonus de rust in.

Bij aanvang van de tweede helft nam Cercle de match in handen, zij het zonder echt gevaarlijk te zijn. Een doelpunt van STVV was ondertussen wegens buitenspel afgekeurd. Even later kreeg Cercle nog maar eens een strafschop tegen. Zij het licht en Bruno zette tegen zijn ex-ploeg de elfmeter om. 2-1 en zo kregen we misschien opnieuw een match. Gelukkig voor Cercle kon even later Bruno geen tweede keer scoren.

Gianni Bruno maakte de 2-1 voor STVV. © Belga

De Kanaries zaten ondertussen aan vier vervangingen en ook bij Cercle kwam er vers bloed met Denkey, Van der Bruggen en Hotic. Die laatste lag aan de basis van de 3-1. Hij stuurde Ueda in het straatje, die vond in zijn loop Denkey en de Togolees werkte beheerst af.

Cercle won zo verdiend de laatste thuismatch in de reguliere competitie en wipt voorlopig over Anderlecht naar een gedeelde achtste plaats, samen met Charleroi maar zij hebben meer matchen gewonnen. Volgend weekend trekt Cercle naar de Gaverbeek voor een zeer interessant treffen tegen Zulte Waregem.

(ACR)