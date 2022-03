Cercle-doelman Warleson grijpt voluit zijn kans: “Misschien opent Cercle wel deuren naar iets moois”

Thomas Didillon komt dit seizoen door een gebroken vinger in de reguliere competitie niet meer in actie. Zo krijgt de Braziliaan Warleson zijn kans en wordt zijn geduld en harde werk in ruim twee jaar beloond. “In het Belgische voetbal is iedereen sterk. Vanaf iedere meter in het strafschopgebied dreigt er gevaar, wat een match kan beslissen.”

Warleson Lisboa Steillion Oliveira, zoals hij voluit heet, zal zo goed als zeker de resterende drie competitiematchen onder de lat zal staan bij groen-zwart, waar hij ondertussen aan zijn derde competitie bezig is. “Ik hoop het seizoen goed af te sluiten, dat ik het goed blijf doen zodat ik mag blijven staan”, opent hij.

De Braziliaan kwam bij de groep op winterstage in 2020 in Malta toen Bernd Storck en zijn landgenoot Lennart Moser tussen de doelpalen de veelbesproken ‘remontada’ voorbereidden. Beide Duitsers bleven na dat seizoen niet langer. Warleson kreeg wel een contract aangeboden en startte zelfs de nieuwe competitie als titularis onder Paul Clement, in afwachting van de komst van Thomas Didillon.

Testen in Nederland

“Eigenlijk zit er een verhaal achter mijn komst naar Cercle”, vertelt de 25-jarige keeper. “In Brazilië werd ik gecontacteerd door een vriend uit Brussel. Hij vertelde dat er in België of in Nederland voor mij misschien wel opportuniteiten lagen. Mijn contract bij Paranaense was ten einde en zo ging ik testen bij SC Emmen in Nederland en bij KV Mechelen, waar ik mee trainde. Ondertussen vroeg mijn makelaar of ik interesse had in Cercle.” En zo trok Warleson naar de oefenstage in Malta waar hij vrij snel de technische staf en vooral keepertrainer Dany Verlinden van zijn kwaliteiten en potentieel kon overtuigen.

Warleson zag het levenslicht in het zuiden van Brazilië en begon met voetballen bij een lokale ploeg, in Curitiba. Op zijn twaalfde koos hij ervoor om in doel te staan. Hij doorliep de jeugdreeksen van Club Athtletico Paranaense waar hij ook prof werd en speelde met onder andere Adriano Leite Ribeiro en de Argentijn Lucho Gonzalez. Cercle werd Warlesons eerste buitenlands avontuur. Ondertussen voelt de doelman er zich thuis. Ook in Oostkamp waar hij met zijn tien jaar oudere vrouw Grasi Gasparini woont, met Malcom (14), waar hij stiefvader van is, Eloah (4) en de jongste, Jorden (7 maanden), die in ons land is geboren. “We zijn hier echt gelukkig. De voornaamste barrière bij mijn komst was ongetwijfeld de taal. Maar met Engels geraak je hier ver. En ik praat reeds enkele woorden Nederlands, want enkele weken geleden ben ik met lessen gestart. Eerst online, ondertussen komt iemand bij ons langs om de taal aan te leren. Plus, we hebben veel en een goed contact met mijn landgenoten David Sousa en Vitinho. We trekken samen op en eten geregeld Braziliaans. Buiten Cercle zijn er ook landgenoten waar ik contact mee heb, zoals bijvoorbeeld met Igor De Camargo. Dit hielp ons ook bij de integratie hier.”

De top acht? We zullen er alles aan doen. Het geloof is groot

Met het oog op zijn toekomst en die van Cercle was Warleson de eerste die dit seizoen zijn contract heeft verlengd, tot juni 2024. Een verstandige keuze, vindt ook keepertrainer Dany Verlinden. “Ik ken Dany zijn verleden bij Club Brugge. Hij is hier duidelijk een legende. Zijn referentie heeft ertoe bijgedragen dat ik hier bleef. Dit was voor alles de juiste beslissing, zowel sportief als voor mijn gezin. Cercle gelooft in mij en hier hoop ik de deuren te openen naar misschien wel iets moois.”

Respect en vertrouwen

Ondanks de interesse die er vorig seizoen even was van KV Oostende, bleef Warleson groen-zwart trouw. Met Dany Verlinden en de andere keepers Didillon, Bruzzese en de jonge Bas Langebick is de verstandhouding optimaal. “We vormen een goede groep. Er is respect en vertrouwen in elkaar. Dat geldt ook voor de andere spelers. De voorbije twee seizoenen lag het misschien wat anders. Nu zijn we echt met zijn allen met elkaar verbonden, meer samen om elkaar te helpen en voor elkaar te werken. Iedereen gaat ervoor en alle neuzen wijzen in dezelfde richting. Een resultaat daarvan was er zaterdag tegen Kortrijk, mét een clean sheet.”

De top acht kan dus nog? “We zullen er alles aan doen. Het geloof is groot. Zaterdag op Charleroi is het misschien wel cruciaal. We zullen er voor elke morzel grond vechten”, klinkt de keeper vastberaden. Hij houdt er vooral van om hoog te spelen. “Zodat ik passen van de tegenstander kan onderscheppen. Daarnaast wil ik iedere dag verbeteren. Je moet een doel voor ogen hebben. Om dat te bereiken, moet je voortdurend hard werken.” Ook aan het voetenwerk, want dat kan bij de Braziliaan beter en hij is zich daarvan bewust. “We zijn er op training elke dag mee bezig, om dat beter te doen. Het voetbal in België is vooral fysiek, met voor een keeper vooral veel stilstaande fasen, met gevaarlijk hoge ballen.”

Thibaut Courtois

Warleson houdt van de speelstijl van zijn landgenoot Ederson Santana, keeper bij Manchester City en Rode Duivel Thibaut Courtois. “Hij is nu aan zijn vierde seizoen in Madrid bezig, speelde reeds overal en won belangrijke wedstrijden en punten. Ook voor de Belgische nationale ploeg. In het begin was hij niet zo goed met zijn voeten, maar hij boekte steeds vooruitgang. Het maakt hem nu compleet. Hij is momenteel ’s werelds beste doelman”, besluit de Braziliaanse goalie van Cercle.