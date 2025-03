Cercle-coach Feldhofer kijkt uit naar achtste finale: “Kans om te tonen wie we zijn”

Cercle Brugge strijdt in de Jupiler Pro League nog volop om de play-downs te ontlopen, maar tegelijk doet de Vereniging ook nog mee in Europa. Donderdagavond is groen-zwart te gast bij het Poolse Jagiellonia Bialystok voor zijn heenwedstrijd in de achtste finales van de Conference League.

“We zijn op dit moment alleen maar gefocust op de wedstrijd van morgen”, vertelde trainer Ferdinand Feldhofer tijdens zijn vooruitblik op de match. “We willen een goede uitgangspositie bemachtigen voor de terugwedstrijd. Op een draw mikken we niet. Wij willen altijd winnen en dat zal morgen niet anders zijn.”

Cercle krijgt met de Poolse landskampioen wel een stevige tegenstander voorgeschoteld. “Ze zijn inderdaad een heel goede ploeg”, beaamde de Oostenrijker. “Ze hebben graag de bal en zijn heel bewegelijk. Er lopen ook een paar heel goede spelers rond, maar we zijn goed voorbereid en kennen hun sterktes.”

Een achtste finale in Europa is voor Cercle een bijzondere ervaring. Toch zegt Feldhofer geen extra druk te voelen. “Ikzelf heb alvast geen extra stress en volgens mij de spelers ook niet. Iedereen was blij tijdens onze trip richting Polen. We beseffen dat het een kans is om te tonen wie we zijn en Cercle te promoten in Europa.”

“Ik schat de kansen 50/50 in”, legde de coach nog uit. “We zullen ons beste niveau moeten halen. Er kan veel gebeuren in twee wedstrijden, maar het is duidelijk dat we efficiënter zullen moeten zijn voor doel dan de afgelopen wedstrijden.”