Cercle Brugge zondag op bezoek in Gent: “Enorme uitdaging die we voor honderd procent aangaan”

Cercle Brugge staat voor twee moeilijke uitwedstrijden. Te beginnen zondagnamiddag om 16 uur op bezoek bij KAA Gent. De week nadien volgt een trip naar het Dudenpark voor een match tegen Union. Een zwaar tweeluik waarin groen-zwart er best aan doet punten te grijpen wil men uit de onderste regionen wegkomen.

In aanloop naar de match tegen de Buffalo’s gaf Miron Muslic als nieuwe hoofdtrainer bij Cercle vrijdagnamiddag zijn eerste perspraatje. “Sedert donderdag zijn alle zes spelers na hun interlandselectie terug”, opent hij. “En ook gezond en fit. Ze zijn klaar voor de wedstrijd van zondag. Senna Miangue is nog onzeker. Een definitieve beslissing is er nog niet.”

Accenten van Muslic

Emilio Kehrer lijkt verlost van zijn hamstringblessure en was de voorbije week zeer gedreven met de groep aan het trainen. “Vanaf maandag sluit hij ten volle aan. Ik hoop dat die planning kan aanhouden. Het ziet er alvast goed uit. Hij staat scherp en is klaar om het team te vervoegen. Ik kijk er echt naar uit om hem terug onder ons te hebben”, aldus de coach die met Cercle naar de ondertussen gekende speelstijl terug wil, dus niet gemakkelijk voor de tegenstander. Muslic legt als hoofdtrainer ondertussen zijn eigen accenten, maar hanteert grotendeels dezelfde principes. De spelers kennen zijn werkwijze.

Ouders op bezoek

De groep trekt zaterdagnamiddag na de training op afzondering om de match goed voor te bereiden. Muslic, die aan zijn achtste seizoen als een professionele trainer bezig is, krijgt in Gent alvast de steun van zijn ouders. Zij kwamen donderdag per trein vanuit Bosnië naar Brugge en verblijven er tot dinsdag. Ze pikken dan ook graag de match van hun zoon als hoofdtrainer in de Ghelamco Arena mee. “Gent is een topteam. Sterk en succesvol, zowel nationaal als internationaal waar de coach een duidelijke hand in heeft”, vindt Muslic. “Ze spelen altijd binnen een structuur en georganiseerd. Ze werken als een team. Het wordt een enorme uitdaging voor ons, die we voor honderd procent aangaan. Daar mag je zeker van zijn”, besluit de nieuwe coach van Cercle.

Vanhaezebrouck

Met Hein Vanhazebrouck zit er zondag een West-Vlaamse coach in het andere kamp. Al ziet hij niet meteen een echt groot verschil tussen Cercle vorig seizoen en nu. “Het enige is dat ze tot nu misschien net iets minder efficiënt waren. Vorig seizoen profiteerden ze van de momenten waarbij ze de tegenstander in de problemen brachten. Tot nu toe deden ze dat net iets minder en dat heeft hen toch wel wat punten gekost.” (ACR)