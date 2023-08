Cercle Brugge ziet smaakmaker Ayase Ueda naar Nederlands kampioen Feyenoord trekken

Cercle Brugge heeft donderdag met Ayase Ueda officieel afscheid genomen van een van zijn absolute smaakmakers van de voorbije voetbaljaargang. De Japanse aanvaller verkast naar de Nederlandse landskampioen Feyenoord. De Vereniging incasseert naar verluidt een recordbedrag.

De 24-jarige Ueda streek pas zo’n jaar geleden neer op Jan Breydel. Cercle plukte hem in eigen land weg bij Kashima Antlers. Hij gooide meteen hoge ogen in West-Vlaamse loondienst: in 40 competitieduels, play-offs inbegrepen, trof hij 22 keer raak voor groen-zwart.

Na 23 goals in 42 wedstrijden trekt Ayase Ueda definitief naar @Feyenoord. 🇯🇵 Arigato gozaimashita, Ayase. All the best in je verdere carrière. 🟢⚫️ — Cercle Brugge (@cercleofficial) August 3, 2023



Met de Rotterdammers zal de vijftienvoudige international zijn opwachting maken in de groepsfase van de Champions League. De troepen van Arne Slot dwongen dankzij het behaalde kampioenschap een rechtstreeks ticket voor het kampioenenbal af.