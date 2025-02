Cercle Brugge ziet Kazeem Olaigbe naar het Franse Rennes vertrekken, maar heeft meteen een vervanger uit Mexico beet

Cercle Brugge en het Franse FC Stade Rennais hebben een akkoord gevonden over de definitieve transfer van Kazeem Olaigbe. De 22-jarige flankaanvaller verlaat de Vereniging en trekt zo naar de Ligue 1.

Cercle Brugge heeft zich maandagavond in de laatste uurtjes van de wintermercato nog eens geroerd op de transfermarkt. De Vereniging ziet Kazeem Olaigbe naar het Franse Stade Rennes vertrekken, maar haalde met de Mexicaan Heriberto Jurado al meteen een vervanger in huis.

De 22-jarige Olaigbe verruilde in de zomer van 2023 het Engelse Southampton voor Cercle Brugge. De Belgische belofteninternational speelde uiteindelijk 60 wedstrijden voor Cercle, waarin hij goed was voor 12 doelpunten en 1 assist.

“We vinden het uiteraard jammer dat Kazeem ons verlaat, maar zijn ook heel trots dat opnieuw één van onze spelers naar een G5-competitie trekt”, reageert technisch directeur Rembert Vromant. “Er was sinds afgelopen zomer heel wat concrete interesse in Kazeem maar toen kozen beide partijen ervoor om samen door te werken aan zijn ontwikkeling. We willen Kazeem bedanken voor z’n inzet en eeuwige glimlach, en gunnen hem deze nieuwe, mooie stap in zijn carrière ten volle.”

De 20-jarige Jurado komt over van de Mexicaanse eersteklasser Necaxa en ondertekende een contract tot 2028, met een optie op een extra seizoen. De Mexicaanse flankaanvaller doorliep de jeugdreeksen van Necaxa en maakte op amper 16-jarige leeftijd zijn debuut in de Liga MX, waarin hij uiteindelijk 84 wedstrijden speelde.

“Ik ben heel blij dat Cercle me de kans geeft om een nieuwe stap te zetten in mijn carrière en kan niet wachten om aan dit avontuur te beginnen. Ik zal er alles aan doen om de Cercle-fans trots te maken”, reageerde Jurado.