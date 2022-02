Cercle Brugge zet gemakkelijk Beerschot opzij met 2-0

Groen-zwart ging na de voorbije één op negen voor winst tegen Beerschot en trakteerde het thuispubliek met een knappe wedstrijd. Het werd 1-0 via een verdienstelijke Denkey en na rood voor de bezoekers pikte ook Matondo zijn goal mee. Doelman Vanhamel voorkwam erger bij de rode lantaarn die amper kon dreigen.

Bij Cercle konden ze weer rekenen op Hotic. Ook Da Silva Lopes mocht aan de match beginnen. Velkovski en Kanouté verdwenen zo uit de basiself.

Beerschot ging eind juli op de openingsspeeldag, zij het in twee keer omwille van de overvloedige regen, met 0-1 de boot in tegen Cercle. Deman zorgde toen voor de enige treffer. Ook vorig seizoen viel er voor de Ratten weinig te rapen. Thuis bleef men steken op een gelijkspel, in Brugge ging men onderuit. Een kleine vier jaar terug was dit duel van een ander kaliber. Cercle won met 3-1 en kon op die manier de promotie naar de Jupiler Pro League verwezenlijken.

Initiatief

De thuisploeg nam van begin af aan het initiatief. Dat leverde een schot op uit de tweede lijn van Deman. Vanhamel stond op de goede plaats, duwde de bal in de voeten van Denkey die over het doel besloot. Cercle bleef komen en vooral de pogingen van Denkey kwamen steeds op de vuisten van Vanhamel terecht.

De doelman nam opnieuw de plaats in van Biebauw die zich vorig weekend tegen Kortrijk blesseerde. Avenatti moest geschorst toekijken bij paars-wit en Shankland ontbrak door ziekte. Rigo verhuisde naar de bank, Holzhauser, Sanusi en Noubissi waren hun vervangers. Al deed die laatste maar een half uur mee na een rode kaart. Op één van de weinige aanvallen tot dan bij Beerschot ging hij iets te fel door op de enkel van Popovic en werd door scheidsrechter Put van het veld gestuurd.

Zo moest Beerschot ruim een uur met tien verder om iets aan de achterstand te doen. Want luttele minuten voor die rode kaart was Cercle op voorsprong gekomen. Hotic mocht een zoveelste hoekschop trappen en dit keer stond Denkey wel goed geplaatst om de bal tegen de netten te knikken.

Garantie

Groen-zwart blijft een garantie op goals want in 28 matchen kwam men slechts twee keer niet tot scoren. Een kleine tien minuten later kon de thuisaanhang zelfs nog eens juichen en opnieuw was het Denkey die scoorde. Een voorzet van Hotic kwam eerst tegen de paal, maar bij de herneming kon de Togolese international zijn tweede van de namiddag scoren. Maar de VAR, Kevin Van Damme, liet het feestje echter niet doorgaan. Voorafgaand was er buitenspel te zien van Deman.

Zo bleef het 1-0, maar niet voor lang. Net voor de rust pakte Vanhamel nog uit met een redding op een schot van Vitinho. Op de herneming van Matondo had hij geen verhaal. De achtste dit seizoen voor de spits uit Wales en zo ging Cercle oververdiend met een dubbele voorsprong de rust in, ook dankzij Didillon die nog een afgeweken afstandschot van Dom over de lat kon tikken.

Bij Beerschot kwam bij aanvang van de tweede helft Suzuki in de plaats van Vaca. De honger voor een derde goal bleef groot bij een gretig Cercle. Hotic probeerde het in één tijd vanaf de rand van de zestien en mikte niet zo ver naast de kooi. Op het uur kreeg dan weer Deman een unieke mogelijkheid. Vanhaemel redde dit keer met de voet.

Gas terug

De storm, die op het veld van Cercle, leek wat te gaan liggen. De ploeg van Thalhammer nam gas terug en speelde de bal iets meer rond. Ganvoula en Kanouté kwamen in de ploeg in de plaats Denkey en Hotic, beiden zeer verdienstelijk bij de thuisploeg. En even later kwam ook nog Sousa in de plaats van Popovic. Het bleef wachten op een nieuwe mogelijkheid voor Cercle.

Die kwam er in het slot. Matondo kon vanop de eigen helft gelanceerd worden, was niet hebzuchtig en zorgde voor een aflegger voor Ganvoula, maar die vond Vanhamel op zijn weg. Cercle had al meer dan twee keer kunnen scoren, maar de doelman van Beerschot voorkwam erger. Een vrije trap van Deman ging nadien nog over en zo bleef het 2-0 in een nat Jan Breydelstadion.

Na vier overwinningen op rij begon de motor bij Cercle wat te sputteren. Maar groen-zwart kon zich na een één op negen voor eigen volk herpakken en schuift voorlopig naar plaats negen.

(AC)