Cercle Brugge zet Eupen met 2-0 opzij

Cercle Brugge heeft AS Eupen zaterdagnamiddag op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League een 2-0 nederlaag aangesmeerd. In de tussenstand van de Belgische eerste klasse rukt Cercle op die manier op naar een voorlopige vierde plaats met 25 punten. De Oostkantonners volgen maar net boven de degradatiezone, op de twaalfde positie met veertien eenheden.

Het aanwezige publiek in Jan Breydel kreeg geen doelpunten te zien in de eerste helft. Aan Brugse zijde trapte aanvoerder Thibo Somers al vroeg een dot van een mogelijkheid voorlangs, terwijl later ook bij Kévin Denkey en Alan Minda het vizier niet scherp genoeg afgericht stond en een kopbal van Edgaras Utkus op de doellijn gered werd. Op een grote Eupense kans was het wachten tot op een handvol minuten van de rust: de doorgebroken Isaac Nuhu faalde oog in oog met Warleson.

Na de pauze mocht de Vereniging meteen vieren. Minda (46.) verlengde een doorgekopte vrije trap beheerst in de verste hoek. De Panda’s slaagden er nadien niet meer in om terug te vechten. Belofteninternational Kazeem Olaigbe (90.+6) nam diep in blessuretijd de laatste twijfels weg door op de counter de bal in een leeg doel te deponeren.

Later op de dag werken Charleroi en Westerlo om 18u15 een kelderkraker af op Mambourg en probeert Standard om 20u45 in eigen huis recht te krabbelen tegen Racing Genk na de 6-0 pandoering van voor de interlandbreak op het veld van landskampioen Antwerp.