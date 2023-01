Cercle Brugge wint in het slot van AA Gent met 3-2

Cercle Brugge en AA Gent zorgden net als in de heenmatch voor een pak doelpunten. Al moest men er dit keer op wachten tot in de tweede helft. Groen-zwart liet de Buffalo’s na een 2-0 terugkomen, maar Daland zorgde diep in de toegevoegde tijd voor de 3-2. Cercle staat nu achtste.

Muslic wijzigde zijn elftal niet dat vorige week aan de kust aan de match begon. Warleson stond dus opnieuw onder de lat in de plaats van Majecki. De Pool heeft een lichte spierblessure waarbij hij hinder ondervindt bij het uittrappen. Da Silva Lopes geraakte daags voor de match geblesseerd en verdween uit de selectie. Ook bij Gent waren er amper wijzigingen. Castro-Montes was de enige nieuwkomer. Hjulsager geraakte niet fit.

Gent kon al drie matchen op rij niet winnen op Cercle. De laatste overwinning dateerde van in 2018. Ook de heenwedstrijd werd niet gewonnen door de Buffalo’s. Cercle won daar in het slot dankzij Hotic die drie keer scoorde. De aanvallende middenvelder werd voor de aftrap van een shirt voorzien met het opschrift 100, omdat hij aan honderd wedstrijden zat bij groen-zwart. Eraan beginnen mocht hij echter niet. Hij was opnieuw als invaller.

Eerste helft die niet echt kon bekoren

Het werd een eerste helft die niet echt kon bekoren. Cercle was wel het meest op de helft van Gent te zien, maar creëerde amper kansen. Voorin hadden Denkey en Ueda het moeilijk bij de teveel aan hoge ballen, tevens met die drie torens achterin bij de Buffalo’s. Gent zelf kwam ook maar amper in de buurt van Warleson en wisselde net als de thuisploeg onzuiverheden af met andere slordigheden. Gent had het ook moeilijk met de gekende hoge druk van Cercle en wachtte teveel op een foutje achterin bij groen-zwart. Die waren er niet en zo waren er in de eerste helft geen doelpunten te zien.

In de tweede helft was Ueda bij een foute terugspeelbal alvast dicht bij de openingstreffer. De Japanner omspeelde gewezen Cerclekeeper Nardi maar moest te ver uitwijken om alsnog te kunnen besluiten. Even later lukte het wel voor de aanvaller met een mooie goal voor Cercle. Francis zag ook in Oostende al twee keer de opening liggen voor een goal en ook nu weer zette de Ghanees een collectieve aanval op over links. Vanhoutte schilderde de bal op het hoofd van de vrijstaande Ueda en die gaf Nardi geen schijn van kans.

Slechte bal

Nog geen minuut na de 1-0 viel meteen de tweede Brugse goal. Een nieuwe slechte bal bij Gent werd onderschept. Somers behield het overzicht en Denkey werkte mooi af. Lang kon de thuisaanhang echter niet genieten van die dubbele voorsprong. Cercle begon achterin wat laks te acteren. Cuypers besloot via een hand van Warleson op de paal, maar De Sart was goed gevolgd. Die aansluitingstreffer gaf Gent duidelijk vertrouwen en het verhoogde de druk. Cercle zocht nu de openingen. Zo mocht Somers op doel afgaan, hij legde af tot bij Denkey, maar die kreeg het leer moeilijk onder controle.

Beide ploegen zorgden nog voor nieuwe aanvalskracht. Lemajic bij Gent was één van hen en hij scoorde in de laatste minuut van de reguliere speeltijd toch wel de gelijkmaker. Hij kopte een perfecte voorzet voorbij Warleson in de winkelhaak. En de match was nog niet gedaan. Daland zorgde bij het ingaan van de laatste minuut van de toegevoegde tijd voor de ontknoping. Hij ontzette de bal zette door en gaf nog eens Nardi het nakijken. Cercle won na een dolle tweede helft met 3-2 van Gent en kan buur Club een handje toesteken met het oog op de vierde plaats. Cercle schuift op naar plaats acht.

