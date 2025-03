Cercle Brugge wil zich herpakken: “Kregen de laatste duels te makkelijk goals binnen”

Cercle Brugge staat voor de week van de waarheid. Donderdag moet groen-zwart in zijn terugwedstrijd van de achtste finales van de Conference League proberen de 3-0-nederlaag van vorige week bij de Poolse kampioen Jagiellonia Bialystok op te halen. Zondag lijkt de Vereniging een overwinning nodig te zullen hebben op bezoek bij Anderlecht, op de slotspeeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League, om de play-downs te vermijden. Coach Ferdinand Feldhofer toonde zich woensdag strijdvaardig.

“We gaan de uitdaging aan”, opende de Oostenrijker zijn persbabbel in aanloop naar het duel tegen Jagiellonia Bialystok. “De jongens zijn klaar. Iedereen kent de situatie. We gaan morgen opnieuw met de juiste ingesteldheid op het veld. Er wacht ons een mooie Europese wedstrijd, voor eigen publiek. We willen die match winnen en laten zien dat we ons niveau in zo’n wedstrijden kunnen optrekken. Het is belangrijk dat we het tweeluik met Jagiellonia op een mooie manier afsluiten. Iedereen staat nog steeds achter onze filosofie, achter onze principes.”

Tegengoals

Vorige week moest Cercle twee klappen incasseren. De heenmatch van de achtste finales van de Conference League werd vorige donderdag met 3-0 verloren in Polen, en afgelopen zondag ging groen-zwart in de Brugse derby met 1-3 onderuit tegen Club. “We kregen in beide matchen veel te makkelijk goals binnen”, zuchtte Feldhofer. “Twee keer slikten we drie goals in tien minuten tijd. Dat kan gewoon niet. Het is ook jammer, omdat we voordien een team waren geworden dat moeilijk te kloppen was. We slikten weinig goals. En dan gaat het twee keer zo mis. Dat is heel jammer. We kunnen ons wel optrekken aan enkele fases in de wedstrijden. We speelden tegen de kampioenen van Polen en België, maar bij momenten konden we hen domineren in het spel.”