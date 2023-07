Cercle Brugge verwent de fans op hun dag

In en rond het Jan Breydelstadion had zaterdag de jaarlijkse fandag van Cercle Brugge plaats. Na een jaar te hebben verhuisd naar ’t Zand in Brugge koos groen-zwart opnieuw voor een vertrouwde omgeving voor de fans die als afsluiter verwend werden met een 3-0 winst tegen het Franse AS Monaco, nu als zes jaar de eigenaar van Cercle.

AS Monaco eindigde vorig seizoen als zesde in de Ligue 1wat niet goed was en tot het ontslag leidde van gewezen Clubtrainer Philippe Clement, die vervangen werd door de huidige Oostenrijkse coach Adi Hütter. De Franse club trok met een ruime delegatie richting Brugge, onder leiding van de West-Vlaamse directeur Ben Lambrecht (gewezen CEO van Cercle), met onder andere de sportieve baas Paul Mitchell, Thiago Scuro (directeur voetbal) en Pascal De Maesschalck (ex-Club Brugge) als directeur jeugdopleiding bij ASM.

Spelers verder ontwikkelen

Tijdens de fandag viel er heel wat te beleven. Animatie voor jong en oud, verschillende spelersvoorstellingen en een signeersessie van de A-kern en de technische staf. Jammerlijk van het weer. De fans moesten in de namiddag frequent schuilen voor enkele regenbuien. Ondertussen had Cerclevoorzitter Thomas Tousseyn en de CEO Alexander Vantyghem de massa toegesproken. “Ik wil dat jullie als fans in ons jubileumjaar de band nog versterken. Laat ons samen herinneringen creëren die levenslang meegaan. Cercle is niet alleen een voetbalploeg, maar tevens een gemeenschap, een thuis voor ons allemaal”, klinkt de voorzitter.

Trainer Miron Muslic dankzij iedereen binnen zijn groep omdat ze allemaal dezelfde passie hebben, dezelfde wens om Cercle als het jongste team in België beter te maken. “Het is nu niet om het beter te doen. We willen de lijn van onze prestaties doortrekken, verder voetballen in de identiteit die ondertussen door iedereen gekend is. En het allerbelangrijkste: het verder ontwikkelen van de spelers.”

Stijging abonnees

Thibo Somers kijkt alvast uit naar de start van de competitie. “Het wordt weer iets nieuws, met zestien ploegen en de play-offs die anders in elkaar steken. De ambitie van onze groep is om ook eens in de beker zover mogelijk te geraken.”

Cercle zag het aantal abonnementhouders de voorbije weken stijgen naar 3.500. Dat is ruim meer dan dezelfde periode vorig jaar. 2.300 van hen woonden na de fandag de wedstrijd tegen AS Monaco bij. Bij de bezoekers stond Radoslaw Majecki in de eerste helft in doel. Vorig seizoen werd de Pool uitgeleend aan Cercle. Net als Jean Marcelin die ondertussen AS Monaco heeft verlaten voor Bourdeaux.

Bij Cercle geen Louis Torres, Senna Miangue, Leonardo Da Silva Lopes en nieuwkomer Nils De Wilde. Vooral die laatste twee waren ietwat verrassend. Zij hadden allen de dag voordien meegedaan in een andere oefenwedstrijd tegen FC Dender (0-0).

Dominante overwinning

Cercle domineerde tegen ASM Monaco zonder de geblesseerde topschutter Ayase Ueda zo goed als de ganse wedstrijd en won verdiend met 3-0. Thibo Somers, die overigens aanvoerder was, trok zijn goede vorm van eind vorig seizoen door en scoorde twee keer. Yann Gboho zorgde in het slot na een knappe individuele actie voor de eindcijfers.

Zaterdag 22 juli is er nog een oefenwedstrijd voor Cercle op bezoek bij Lille OSC. Op zondag 30 juli speelt groen-zwart bij landskampioen Antwerp de eerste match van de nieuwe competitie. (ACR)