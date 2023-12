Cercle Brugge verliest met 2-1 van Union

Union Sint-Gillis heeft zondagavond zijn twaalfde zege van het seizoen geboekt. De Brusselaars haalden het in de laatste wedstrijd van de zestiende speeldag in eigen huis met 2-1 van Cercle Brugge. Union blijft door de zege alleen leider in de stand. Met 38 punten blijft het runner-up Anderlecht op vier lengtes afstand houden.

Union kon van zijn laatste vier wedstrijden in alle competities slechts één keer winnen – tegen hekkensluiter Kortrijk – en wilde tegen Cercle opnieuw vol voor de zege gaan. De thuisploeg had wat moeite om zichzelf op gang te trekken, maar kwam halverwege de eerste periode wel op stoom. Spits Mohamed Amoura (27.) zorgde voor het eerste doelpunt. Hij spurtte zich los van de Brugse verdediging en legde het leer vervolgens keurig weg in de verste hoek. Gustaf Nilsson (31.) zorgde in een mum van tijd voor de 2-0. Cercle had snel een antwoord klaar. Kevin Denkey (33.) bleef rustig in de carambole en knalde de aansluitingstreffer tegen het net.

Na de pauze toonde Cercle nog weinig blijk van de veerkracht die het toonde voor de rust. De Vereniging speelde offensief amper iets klaar in de tweede periode. Union hield makkelijk stand en greep opnieuw de macht. De thuisploeg kwam nog dicht bij een nieuwe treffer, maar dankzij de VAR en Cercle-doelman Warleson bleef de score in het Dudenpark bij 2-1.