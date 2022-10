Cercle Brugge verliest in het Dudenpark met 2-1 tegen Union

Cercle Brugge kwam bij Union al vrij vroeg op achterstand en zocht pas in het begin van de tweede helft naar de gelijkmaker, maar de goal viel echter aan de andere kant. De ingevallen Gboho zorgde voor de 2-1 en daar bleef het bij.

Cercle Brugge tankte vorig weekend vertrouwen door met 3-4 te winnen op het veld van Gent. Een deugddoende zege was het voor groen-zwart. Trainer Muslic koos voor exact dezelfde namen aan de aftrap en dus opnieuw voor drie centrale verdedigers. Op de bank kreeg Decostere de voorkeur op Heitor, hierdoor werd Warleson reservedoelman. Miangue is net als Sousa en Utkus out. De Duitser Kehrer komt stilaan bij een selectie. Hij speelde zaterdag een helft met Jong Cercle in tweede nationale dat met 0-1 won bij Erpe-Mere United, dankzij een goal van de ingevallen Mehdi Bouhadi en hierdoor opnieuw leider wordt.

Pressing

Union kent tot nu toe een foutloos parcours in de Europa League. In vergelijking met de knappe zege op het veld van Braga voerde Union-coach Geraerts in het sfeervolle Dudenpark één wissel door. In de basiself verhuisde Nieuwkoop naar de bank en Adingra kwam in zijn plaats. Nilsson, de held in Portugal met twee goals, moest tevens genoegen nemen met een statuut als invaller.

Groen-zwart pakte meteen uit met de gekende hoge pressing, maar al vrij vroeg in de wedstrijd viel bij de eerste aanval van Union toch de eerste goal. Teuma opende knap tot bij Adingra die zonder problemen Somers achter zich liet en de bal vervolgens voor doel kon brengen. Daar was Vanzeir om met het hoofd de 1-0 op het bord te zetten.

Meteen een droomscenario voor de thuisploeg die met een wedstrijd van donderdag in de benen wellicht zo vroeg mogelijk wilde scoren. Union bleef daarna de wedstrijd onderhouden en was zelfs een paar keer dicht bij de dubbele score, maar onder andere Vanzeir morste met de kansen. Cercle had daarentegen veel moeite om in de buurt van doelman Moris te komen. Kort bij de rust lukte dat wel. De eerste hoekschop voor Cercle ging richting de vrijstaande Marcelin. De Fransman nam de bal in een tijd over maar zijn schot werd voor de doellijn gekeerd door Teuma. Zo ging Union met een krappe voorsprong de rust in.

Bij aanvang van de tweede helft voerde Muslic bij Cercle een vervanging door. Ueda kwam in de plaats van Torres. Groen-zwart begon gretiger en was een paar keer dichtbij de gelijkmaker. Zo dook Somers plots al glijdend op voor de neus van Moris, maar de doelman had een knappe reflex in huis om de nul op het bord te houden.

Invallers

Union moest tot dan een beetje de wedstrijd ondergaan maar zorgde echter wel voor de 2-0 toen Teuma voor de rechthoek teveel tijd en ruimte kreeg om een listige doorsteekpas te versturen tot bij Adingra. Die gaf Majecki het nakijken. In plaats van 1-1 stond het plots 2-0 en groen-zwart leek toch wat van slag. Francis en Gboho moesten als invallers dan maar proberen iets te forceren. Die laatste slaagde daar ook in. Een infiltrerende Da Silva bracht de bal goed voor doel, waar Gboho de aansluitingstreffer van dichtbij kon binnen knallen.

Eupen

Meteen ging het tempo weer de hoogte in. Majecki had een knappe save in huis om de 3-1 van Adingra te voorkomen en aan de overzijde hield de keeper Ueda van een 2-2. Zo kregen we nog een spannende slotfase waarin er werd geknokt voor elke bal, maar een goal kwam er niet meer.

Een hard werkend Cercle mist een mogelijkheid om in de rangschikking wat plaatsen te winnen, al maakte het daar driekwart van de wedstrijd weinig aanspraak toe als Union preciezer kon afwerken. Het zal voor groen-zwart de volgende weken moeten gebeuren, te beginnen met zaterdag thuis tegen Eupen. (ACR)