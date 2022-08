Cercle Brugge trekt met Yann Gboho een nieuwe aanvaller aan

Cercle Brugge en het Franse Stade Rennes vonden een akkoord met betrekking tot de definitieve overgang van Yann Gboho. De Franse 21-jarige aanvaller ondertekende een contract tot juni 2025 bij groen-zwart.

Yann Ghobo kwam uit voor de jeugdreeksen van Rouen vooraleer hij in 2016 de overstap deed naar Stade Rennes. In 2019 maakte hij er z’n profdebuut in de competitiewedstrijd tegen AS Monaco. In totaal kwam Gboho 32 keer in actie voor Rennes, waaronder ook vier wedstrijden in de groepsfase van de UEFA Champions League.

“Yann is in staat om in elke aanvallende positie achter de spitsen te spelen. Op jonge leeftijd heeft hij bovendien al aardig wat ervaring opgedaan in onder meer de Ligue 1, de UEFA Champions League en de Conference League”, aldus technisch directeur Carlos Avina.

Graag aan de bal

Vorig seizoen werd Gboho uitgeleend aan het Nederlandse Vitesse Arnhem. Daar kon hij op het einde van het seizoen de competitie niet uitvoetballen door een blessure aan de lies. Hij noemde zichzelf daar een opportunistische speler die graag aan de bal is, wil dribbelen en niet bang is om de tegenstander op te zoeken.

“Risico’s nemen pakt niet altijd goed uit, maar zo kan je wel wat creëren”, vindt hij. “Als aanvaller hou ik er natuurlijk van om assists te leveren en doelpunten te maken. Daarnaast wil ik vooral plezier uitstralen op het veld, zij het op een serieuze en vastberaden manier. Dit is na Rennes en Vitesse een nieuwe uitdaging voor mij. Ik hoop bij Cercle mijn niveau terug te vinden.”

Doelpunten nodig

Bij groen-zwart kunnen ze alvast nieuwe en creatieve aanvallende impulsen gebruiken. In de eerste vier matchen van dit seizoen kon groen-zwart tot nu toe nog maar amper één keer scoren. Het is nog niet duidelijk of Gboho deel zal uitmaken van de kern voor zaterdag, voor de match op KRC Genk. Cercle stelt overigens wellicht vrijdag nog een bijkomende speler voor. (ACR)