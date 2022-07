Cercle Brugge trekt met Heitor een nieuwe Braziliaan aan

Cercle Brugge bereikte een akkoord met Heitor Rodrigues da Fonseca en zijn Braziliaanse club SC Internacional voor een uitleenbeurt tot eind dit seizoen met een aankoopoptie.

Heitor, een 21-jarige rechtsachter, werd in maart vorig jaar onder andere door IFFHS verkozen tot één van de elf beste spelers onder de 20 jaar in Zuid-Amerika voor 2020.

Hij maakte een jaar eerder zijn debuut voor Internacional en speelde sinds die periode 90 wedstrijden, met twee goals en acht assists. De voetballer zat met de komst van Bustos op de bank en kwam vorig seizoen dan ook minder aan spelen toe, met slechts 15 wedstrijden.

Heitor, die tevens belangstelling genoot van buur Club Brugge, is de vierde Braziliaanse voetballer bij Cercle dit seizoen, na doelman Warleson, verdediger David Sousa, die echter voor enkele maanden out is met een blessure, en Vitinho. Die laatste heeft reeds laten weten groen-zwart te willen verlaten. Zo is er interesse voor hem vanuit Frankrijk en Portugal. In dat opzicht en als doublure voor Robbe Decostere werd Heitor nu aangetrokken.

Eerder deze zomer zag Cercle met Rabbi Matondo en Thomas Didillon twee sterkhouders vertrekken. Emilio Kehrer (momenteel geblesseerd) en Radoslaw Majecki kwamen hen respectievelijk vervangen, terwijl er met Ayase Ueda nog een vlot scorende spits uit Japan kwam. Daarnaast kreeg Cercle met Louis Torres en Lucas Larade ook nog twee jonge Franse verdedigers van AS Monaco.

Cercle sluit zondagavond de eerste speeldag in de Jupiler Pro League af met een verplaatsing naar promovendus Westerlo. Heitor zal bij de groepstrainingen aansluiten van zodra z’n werkvergunning wordt verleend.

(ACR)